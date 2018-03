Znów niespokojnie w Madrycie. Senegalczycy wyrzucili swojego konsula

Po nocnych starciach w Madrycie, pomiędzy migrantami - głównie z Senegalu - a policjš, także w pištek w dzielnicy Lavapiés nie jest spokojnie. Protestujšcym nie spodobało się przybycie na miejsce œmierci ulicznego sprzedawcy konsula z Senegalu.

Od dziewištej rano koledzy Mmame Mbage, ulicznego sprzedawcy i migranta z Senegalu, który zmarł w nocy rzekomo po policyjnym poœcigu w okolicach stacji metra Lavapiés, ponownie zaczęli się zbierać na placu Nelsona Mandeli. Około 10.45 obrzucili kamieniami policyjna furgonetkę, która pojawiła się na jednej z okolicznych ulic. Godzinę póŸniej na plac przybył senegalski konsul. Zgromadzeni przywitali go okrzykami "Wracaj do domu", "Nie potrzebujemy cię" czy "Łajdak".

Obecnoœć delegacji dyplomatycznej Senegalu nie została dobrze przyjęta przez rodaków konsula. Mouctar Belal został skrytykowany za to, że pojawił się w Lavapiés tak póŸno. "Nie przybyli, by nas bronić, a przecież od tego sš" - powiedział jeden z manifestantów, cytowany przez EuropaPress. Belal najpierw został zakrzyczany, póŸniej doszło także do przepychanek. W pewnym momencie osišgnęły one taki poziom, że dyplomata musiał schronić się w pobliskim barze.

El momento en el que decenas de vecinos de #Lavapies increpan al cónsul de Senegal, refugiado en un bar del barrio madrileno. La última hora en @el_pais https://t.co/ooEij0EKMP pic.twitter.com/MUudmtLAfz — Virginia Martínez (@virmarcres) 16 marca 2018

Przybyła z odsieczš policja została obrzucona brukiem, krzesłami i stołami. W zwišzku z niemożliwoœciš bezpiecznej ewakuacji konsula samochodem korpusu dyplomatycznego, policjanci utworzyli kordon, a jednostka interwencyjna UIP przystšpiła do rozpraszania tłumu. Po kilku minutach starć sytuacja wróciła do normy, konsul został wyprowadzony, ale wielu demonstrantów zdecydowało się pozostać na placu Mandeli.

W nocy doszło do starć Senegalczyków z policjš, a demonstrujšcy m.in. podpalali uliczne kosze na œmieci.

