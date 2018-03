Paryż: Kobieta w ciąży z mandatem za pójście złym korytarzem

Ciężarna pasażerka paryskiego metra została ukarana mandatem w wysokoœci 60 euro za chodzenie w niewłaœciwy sposób. Sprawa wywołała oburzenie w mediach społecznoœciowych.

Kobieta, która chciała zaoszczędzić trochę czasu, otrzymała we wtorek mandat od kontrolerów na stacji Concorde w pobliżu galerii sztuki w Luwrze. Kobieta wybrała niewłaœciwy, jednokierunkowy korytarz dla pieszych.

Poniżej dalsza częœć artykułu

RATP, operator stacji metra w Paryżu, popiera karę. W sobotę rzecznik firmy powiedział AFP, że systemy jednokierunkowych korytarzy sš wyraŸnie oznaczone i majš na celu unikanie "incydentów" i kontrolowanie przepływu ludzi.

60€ d’amende sans préavis pour une femme enceinte qui prend un couloir a contre-sens. Bravo pour ce racket facile. Par contre il y a toujours autant de mendiants réguliers, de fraudeurs sans tickets, de pickpockets... cc: @le_Parisien @lemondefr #TransportsIDF @Ligne1_RATP pic.twitter.com/OUCfDqHIbe — Nicolas MATTIOCCO (@MaKyOtOx) 27 lutego 2018

Rzecznik zaznaczył jednak, że taki mandaty sš "nieczęste" i to od kontrolerów RATP zależy ich stosowanie. Jednak w mediach wypowiadali się i inni podobnie ukarani pasażerowie. - Byłam jedynš osobš w takim jednokierunkowym korytarzu, gdy mnie zatrzymano. To nie do zaakceptowania. Płacimy 75 euro miesięcznie za transport, który nie zawsze działa, z obskurnymi korytarzami i pocišgami - cytuje jednš z pasażerek "Le Figaro".

Cytowany przez AFP Michel Babut z propasażerskiej organizacji FNAUT nazwał mandat "kompletnie głupim", dodajšc, że te zasady muszš się zmienić. - To totalna aberracja - stwierdził.

Grzywna dla ciężarnej kobiety za użycie niewłaœciwego korytarza była wyższa, niż gdyby zdecydowała się na jazdę na gapę.