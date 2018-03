BBC: Rosyjski szpieg otruty w Wielkiej Brytanii

66-letni Siergiej Skripal mieszka w Wielkiej Brytanii po tym, jak w 2010 roku dokonano wymiany zdemaskowanych szpiegów pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Rosjš. Cztery lata wczeœniej został skazany na 13 lat więzienia za szpiegostwo na rzecz Brytanii. Ukarano go w ten sposób za przekazanie MI6 tożsamoœci tajnych agentów rosyjskiego wywiadu w Europie. Za informacje, które dostarczał od lat '90 XX wieku, Skripal miał otrzymać 100 tys. dolarów.

Zarówno Rosjanin, jak i 33-letnia kobieta, zostali znalezieni nieprzytomni na ławce w centrum handlowym w Salisbury w niedzielne popołudnie. Policja bada, czy zostało popełnione przestępstwo.

W mieœcie wiele lokalizacji zostało zamkniętych dla mieszkańców, a specjalne zespoły w pełnym wyposażeniu ochronnym prowadziły akcję odkażania.

BBC informuje, że rzšdowi urzędnicy nie komentujš zdarzenia z Salisbury, ale rozważana jest możliwoœć użycia nieznanej substancji do otrucia pary, podobnie jak to miało miejsce z zatruciem Aleksandra Litwinienki w 2006 roku.

