Włochy: 93-letnia babcia jedzie pomagać w sierocińcu w Kenii

Włoskie media informujš o 93-letniej Irmie, która postanowiła wyjechać do Kenii, aby tam pracować jako wolontariusz w sierocińcu.

O kobiecie najpierw napisała na Facebooku jej dumna wnuczka. "To jest moja babcia Irma, 93-letnia młoda dama , która dziœ wyrusza do Kenii" - napisała na Facebooku w poniedziałek Elisa Coltro.

Poniżej dalsza częœć artykułu

"Nie do jakiejœ turystycznej miejscowoœci, ale do sierocińca dla dzieci w wiosce. Pokazuję jš, ponieważ wierzę, że każdy z nas powinien zachować brawurę, a nie tylko przeżyć swoje życie" - stwierdziła.

"Spójrz na niš... Kto jš powstrzyma? Kocham jš" - napisała wnuczka.

Irma z miejscowoœci Noventana Vicentina w prowincji Vicenza, podróżuje z córkš, matš Elisy. - Moja matka przysłała mi zdjęcia z lotniska. Widzšc mojš babcię, z czerwonš walizkš i laskš w ręku, poczułam się tak dumna, że napisałam o tym na Facebooku - powiedziała Elisa Coltro dziennikowi "La Repubblica".

Babcia sama wpadła na pomysł wyjazdu do Kenii. - Od dawna przekazywała datki na sierociniec, założony przez włoskiego misjonarza z okolicy. W tym roku zdecydowała, że pienišdze nie wystarczš, że ona sama może się przydać. I powiedziała mojej mamie: "JedŸmy do Kenii. Albo raczej ja jadę, a ty jeœli chcesz, to też zapraszam" - mówiła wnuczka.

Babcia i matka Elisy majš pozostać w Kenii przez trzy tygodnie. - A może rozmyœli się i zdecyduje zostać? - żartowała Coltro. - To całkiem możliwe, znajšc jej wielkie serce i energię - stwierdziła.

Irma, która straciła męża w wieku 26 lat, a póŸniej jedno z trójki swoich dzieci, całe życie pomagała bliskim jej osobom - twierdzi jej wnuczka, która sama pracowała jako wolontariusz w obozach dla uchodŸców w Grecji. - Moja babcia zawsze kochała życie i nigdy nie pozwoliła, by cokolwiek jš powstrzymało. Zawsze była dla mnie przykładem - powiedziała Elisa Coltro.