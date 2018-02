Japonia: Szkoła zamówiła uczniom mundurki od Armaniego

Na szkołę publiczna w Tokio spadła fala krytyki, po tym jak jej dyrekcja ogłosiła, że dotychczasowe mundurki noszone przez uczniów zostanš zastšpione przez mundurki zaprojektowane przez Giorgio Armaniego - informuje "The Independent".

Szkoła podstawowa z prestiżowej dzielnicy Ginza, Taimei Elementary School chce, aby nowe mundurki odzwierciedlały status jaki ma szkoła znajdujšca się w tej elitarnej dzielnicy - tak wyjaœniono decyzję o zamówieniu mundurków w znanej firmie w liœcie do rodziców - pisze japoński oddział Huffington Post.

Rodzice sš jednak oburzeni ze względu na wysokš cenę nowych mundurków - jeden ma kosztować ok. 80 tys. jenów (równowartoœci 730 dolarów), trzy razy więcej niż dotychczasowe mundurki.

Wielu rodziców dziwi się, że szkoła, finansowana ze œrodków publicznych, zdecydowała się na tak drogie mundurki. Wielu rodziców obawia się jak będš traktowane ich dzieci, jeœli nie zdecydujš się oni na zakup drogiego mundurka (ich noszenie nie jest obowišzkowe, ale traktowane jest jako wskazane, ponieważ jest traktowane jako symbol identyfikacji ze szkolnš społecznoœciš".

Jeden z użytkowników Twittera zwrócił uwagę, że pierwotnie mundurki wprowadzano do szkół m.in. po to, by dzieci z biedniejszych rodzin nie były dyskryminowane ze względu na swój strój.

Agencja Kyodo podaje, że sprawš zajšł się poseł Manabu Terada z komisji budżetowej niższej izby japońskiego parlamentu. Terada zauważył, że mundurki sš droższe niż garnitur dla osoby dorosłej.

Mimo to szkoła nie wycofuje się z decyzji o zamówieniu drogich uniformów. Dyrektor szkoły Toshitsugu Wada oœwiadczył, że przyjmuje krytykę, ale dodał, że mundurki w których uczniowie chodzili dotychczas nie sš już produkowane.

Mundurki od Armaniego majš trafić do szkoły w kwietniu.