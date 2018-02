Kanada zmienia hymn na neutralny płciowo

Liberalni i niezależni senatorowie zagłosowali dziœ za zmianš w tekœcie kanadyjskiego hymnu. Zamiast opiewać patriotyzm kanadyjskich synów, pieœń stanie się neutralna płciowo.

Jako pierwszy z pomysłem zmiany w treœci hymnu wystšpił w 2016 roku wystšpił liberalny senator Mauril Belanger. Była to jego ostatnia parlamentarna inicjatywa przed œmierciš w sierpniu tego samego roku.

Chodziło o sformułowanie w pieœni "O, Canada", od 1980 roku oficjalnego hymnu tego kraju, które mówi o partiotyzmie kierujšcym "wszystkimi synami" Kanady (True patriot love in all thy sons command).

Zdaniem Belangera to sformułowanie było seksistowskie i dyskryminowało kobiety.

Dyskusja w kanadyjskim parlamencie po œmierci Belangera trwała 18 miesięcy. Liberalni zwolennicy zmian nie mogli dojœć do porozumienia z konserwatywnymi przeciwnikami.

Przedwczoraj senator Frances Lankin, która przewodziła pracom nad ustawš o hymnie, zarzuciła konserwatystom, że z premedytacjš przedłużajš prace nad projektem i zarzšdziła głosowanie. Głosami liberałów i senatorów niezależnych zmiana w treœci hymnu została uchwalona.

Kilku konserwatywnych posłów zbojkotowało głosowanie i zarzuciło liberalnym kolegom, że odebrano im prawo do dalszego sprzeciwiania się proponowanej ustawie. Niektórzy wzywajš do przeprowadzenia referendum w tej sprawie.

Gdy nowo ustanowione przepisy wejdš w życie, kanadyjski hymn będzie mówił o miłoœci ojczyzny, która "kieruje nami wszystkimi" (True patriot love in all of us command).

Zadowolenia z uchwalenia neutralnoœci płciowej w kanadyjskim hymnie nie krył premier Justin Trudeau. "Kolejny krok w kierunku równoœci płci" - napisał na Twitterze.