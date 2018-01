Aplikacja sportowa zdradziła, gdzie są bazy USA

Strava wykorzystuje odbiorniki GPS do œledzenia tras przebywanych przez osoby korzystajšce z aplikacji. Zgromadzone dane naniesiono na mapę œwiata, do której jest publiczny dostęp.

Wynikom przyjrzał się jeden z internautów, który zauważył dużš aktywnoœć w miejscach niezamieszkałych przez ludnoœć cywilnš. Okazało się, że trasy były pokonywane przez żołnierzy, którzy aktywowali odbiorniki GPS w swoich urzšdzeniach mobilnych.

Strava released their global heatmap. 13 trillion GPS points from their users (turning off data sharing is an option). https://t.co/hA6jcxfBQI It looks very pretty, but not amazing for Op-Sec. US Bases are clearly identifiable and mappable pic.twitter.com/rBgGnOzasq