Francuski rząd reaguje na "wojnę o Nutellę"

Francuski rzšd zareagował na niedawne zamieszki w supermarketach. Przedstawiono nowš ustawę, która ma na celu zaostrzenie przepisów dotyczšcych promocji w sklepach.

W zeszłym tygodniu promocje w supermarketach Intermarche we Francji pokazały, co gotowi sš zrobić Francuzi, aby dostać swój ulubiony produkt. 70-procentowa zniżka na słynny krem czekoladowo-orzechowy Nutella spowodowała zamieszki. Zdjęcia i filmy zamieszczane w mediach społecznoœciowych pokazujš, że klienci przepychajš się, szamoczš i walczš ze sobš, aby zdobyć słoiki Nutelli w supermarketach w całym kraju.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Francuski rzšd zaapelował do supermarketów, aby powstrzymały się od promocji, które doprowadzajš do tego rodzaju wydarzeń. - Spotkałem się wczoraj z dyrektorem Intermarche - powiedział minister gospodarki i finansów Bruno Le Maire. - Powiedziałem mu, że należy to zatrzymać. Nie możemy mieć takich scen co kilka dni we Francji - dodał.

Mimo, że Intermarche przeprosiło klientów za sceny, które miały miejsce podczas promocji Nutelii, od tego czasu sklep wprowadził także duże rabaty na kawę i pieluchy. Te również wywołały sceny histerii. - To było okropne. Poza kontrolš. Kiedy sklep się otwierał było tam około 250 osób. Kobiety walczyły ze sobš, żeby kupić pieluchy - powiedział kierownik sklepu gazecie "Republicain Lorraine”. - Musieliœmy wezwać policję - dodał.

Rzšd Francji przygotowuje się do przedstawienia w póŸniejszym terminie ustawy, która zaostrzy przepisy dotyczšce promocji w supermarketach. Le Maire zaapelował do Intermarche, aby "zaprzestał tego rodzaju promocji", mówišc, że agresywne zachowania klientów w sklepach nie mogš zostać uznane za „normalne” i mieć więcej miejsca. Przypomniał także zarzšdowi Intermarche, że podobnie jak inne sieci supermarketów, "podpisali umowę, aby nie przeprowadzać tego typu promocji i muszš dotrzymać słowa".