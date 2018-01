RZECZoPOLITYCE Fuszara: Kobiety nie dadzą się wrobić w "dziewczynka ma być grzeczna"

Nie można już prostymi metodami manipulacji typu "dziewczynka ma być grzeczna" odebrać kobietom praw, decydować za nie i narzucać im, jak majš żyć - mówiła w programie #RZECZoPOLITYCE prof. Małgorzata Fuszara, socjolożka, była pełnomocniczka rzšdu PO-PSL ds. równego traktowania.

W ostatnich latach nastšpiła zdecydowana upolityczniona aktywizacja kobiet. Dopiero niedawno Polki zrozumiały, że prywatne jest polityczne i najlepiej to widać na przykładzie praw rozrodczych. Przez lata kobiety uważały to za problem "uprywatniony": to moja sprawa, jeœli będę miała kłopot, znajdę sobie w internecie pigułki, które za odpowiedniš cenę sobie kupię, i nie jest to problem do rozwišzywania legislacyjnego - uważa prof. Fuszara.

- Przez wiele ostatnich lat nie odczuwałam u kobiet potrzeb działania na rzecz zmiany prawa - to była wielka różnica w porównaniu z poczštkiem lat 90., gdy pojawił się pierwszy projekt ustawy antyaborcyjnej. Powstałe wówczas komitety zebrały 2,5 mln podpisów przeciwko niej. Potem nastšpiła faza sprywatyzowania problemu, a w tej chwili znowu się on upublicznił - mówiła socjolożka.



Zdaniem goœcia Zuzanny Dšbrowskiej stało się tak ze względu na działania tzw. obrońców życia i projekty zaostrzenia prawa antyaborcyjnego.

- To jest przykład, na którym bardzo dotkliwie kobiety zrozumiały, że wszystkie ich prawa mogš zostać zakwestionowane, że nawet jeœli te uprawnienia sš malutkie, to można próbować je kobietom odebrać. I tu odpowiedŸ jest: nie, nikt nam tych praw nie odbierze - mówiła Fuszara.

Profesor uważa, że bardzo zmienił się w ostatnim czasie zakres aktywnoœci kobiet, które zrozumiały, że problem leży w legislacji, że te wszystkie próby to jest atak na prawa, a nie na rodzaj decyzji.

- Spotykam wiele kobiet, które mówiš, że nigdy nie zrobiłyby aborcji, ale podkreœlajš, że tej decyzji nikt nie może im narzucić siła - mówiła Malgorzata Fuszara.

Zauważyła też, że zmienił się ton demonstracji protestujšcych kobiet, a stoi za tym ogromna zmiana pokoleniowa. - Gdy na pierwszych czarnych protestach pojawiały się ostre hasła, wielu polityków prawicowych próbowało je ujšć w starš narrację i komentowało, że "damy się tak nie zachowujš". Tymczasem na tych demonstracjach sa wœciekłe dziewuchy. Nieprzypadkowo ten młody ruch nazwał się "Dziewuchy dziewuchom", one już nie chcš tej starej narracji - mówiła profesor. Zauważyła, że jest to wyraz ogromnej cywilizacyjnej zmiany kulturowej, w której nie można już przez proste metody manipulacji typu "dziewczynka ma być grzeczna" odebrać kobietom praw i narzucać, jak majš żyć i o sobie decydować.

- Nie jestem zwolenniczkš aż tak ostrych haseł, ale postrzegam je szerzej, jako ostrzeżenie: już więcej mnie w tę rolę grzecznej dziewczynki nie wrobicie - uważa goœć progrmu.

Zmiany, które zachodzš wœród Polek to według Fuszary zasługa globalnego ruchu kobiet. - Widać, jak ruchy typu #MeToo błyskawicznie się rozprzestrzeniajš. O naszym "Czarnym proteœcie" było głoœno naprawdę na całym œwiecie, często słyszałam pytania, jak to się udało przeprowadzić w małych miastach - mówiła profesor. - Nie tylko o to chodzi, że Polki jeżdżš w œwiat, ale i o to, że działania dwóch lokalnych feministek sš wspierane przez takie ruchy jak na przykład Kongres Kobiet. Dzięki nim kobiety nie czujš się izolowane i majš œwiadomoœć, że sš ich tysišce.

Fuszara podkreœliła, że takie działania œrodowisk kobiecych nie dotyczš wyłšcznie ich praw. - W XXI wieku to jeden z najsilniejszych ruchów, nie tylko emancypacyjnych, ale i prodemokratycznych. Przez lata lewica obawiała się, że przyznanie kobietom praw wyborczych bardzo wzmocni prawicę. W tej chwili wszędzie się mówi, że kobiety w swoich głosowaniach coraz bardziej przesuwajš się na lewicę - mówiła socjolog przypominajšc, że kobiety to mniej więcej 51 procent społeczeństw, a więc ogromna siła polityczna, która się dopiero uaktywnia.

- Jesteœmy na poczštku drogi do tego, żeby kobiety wykorzystały swojš siłę jako wyborczynie, jako osoby ubiegajšce się o swoje prawa, ale także o œwiatowš demokrację. Tę siłę kobiety zaczynajš pokazywać - zakończyła Fuszara.