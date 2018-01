"Werbalne ataki stały się częścią codziennego życia żydów w Niemczech"

- Niestety nie możemy już mówić o indywidualnych przypadkach słownych ataków, ale na szczęœcie ataki fizyczne występujš rzadziej - powiedział dr Josef Schuster, przewodniczšcy Centralnej Rady Żydów w Niemczech.

W rozmowie z portalem Faces of Democracy Josef Schuster stwierdza, że do niemieckich szkół należałoby wprowadzić więcej zajšć dotyczšcych problemu antysemityzmu.

- Nie mówiłbym o nowo powstajšcym antysemityzmie. Badania wykazały, że od dziesięcioleci około 20 do 25 procent ludnoœci cechuje antyżydowski resentyment - powiedział. - Jednak od pewnego czasu te postawy sš formułowane bardziej otwarcie - zwrócił uwagę.

Zdaniem Schustera, szefujšcego od 2014 roku Centralnej Radzie Żydów, ważnš rolę w rozprzestrzenianiu się antysemityzmu odgrywa internet. - W sieciach społecznoœciowych możemy się spotkać z całkowitym brakiem zahamować, który jest niebezpieczny zwłaszcza po prawej stronie spektrum politycznego. Dlatego dobrze, że nowa ustawa dotyczšca treœci w internecie zapewnia instrument, który pozwala lepiej zapobiegać "mowie nienawiœci" - mówił.

- Niestety, w społeczeństwie szerzy się także postawa antyizraelska. Nie jest to już kwestia jakieœ krytyki Izraela, ale same prawo Izraela do istnienia jest kwestionowane, a ogólnie żydzi sš odpowiedzialni za politykę izraelskiego rzšdu. To antysemityzm - ocenił.

Pytany o sytuację żydów w Niemczech, Schuster odpowiedział, że w przypadku agresji werbalnej nie można już mówić tylko o indywidualnych przypadkach. - To częœć naszego codziennego życia - powiedział, zastrzegajšc, że m.in. dzięki ochronie żydowskich instytucji przez policję, do fizycznych ataków dochodzi z mniejszš częstotliwoœciš. - Coraz bardziej niechętnie ujawniamy się publicznie jako żydzi - mówił jednak.