Finlandia: Gmina płaci 10 tys. euro rodzicom dzieci

Aby przeciwdziałać spadkowi liczby mieszkańców gmina Miehikkälä w południowo-wschodniej Finlandii oferuje rodzicom dzieci urodzonych i wychowywanych na terenie gminy zachętę finansowš w postaci 10 tys. euro - informuje yle.fi.

Na 10 tys. euro mogš liczyć rodzice tych dzieci, które urodziły się i które sš wychowywane na terenie gminy. Co roku rodzina takiego dziecka otrzymuje tysišc euro - pienišdze sš wypłacane do momentu skończenia przez dziecko 10 lat.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Wypłata jest wstrzymywana jeżeli dziecko opuœci gminę - podkreœla yle.fi.

Wczeœniej gmina, położona przy granicy Finlandii z Rosjš, kusiła mieszkańców wypłatš 3 tys. euro za urodzenie dziecka.

Burmistrz wioski Miehikkälä Arto Ylönen przekonywał, że pienišdze zachęciły młodych ludzi do decydowania się na dziecko. Wštpię, aby co roku rodziło się to 10 nowych dzieci bez tej finansowej zachęty - mówił.

- Nie widzimy powodu, by nie podnieœć proponowanej kwoty skoro ma to wpływ na liczbę nowych dzieci - dodał.

Wioskę Miehikkälä zamieszkuje obecnie ok. 2 tysięcy osób. Od dwóch dekad liczba jej mieszkańców zmniejszała się. Konieczne było nawet zamknięcie jednej z trzech działajšcych tu szkół.

Ylönen chce, aby - po podwyższeniu finansowej zachęty - w gminie rodziło się nawet 30 dzieci rocznie.