Bielecki: Mackiewicz i Revol zdobyli Nanga Parbat

Elisabeth Revol i Tomasz Mackiewicz zdobyli Nanga Parbat. Kryzys zaczšł się na wierzchołku - mówił członek ekipy ratunkowej, himalaista Adam Bielecki w rozmowie z "Faktami" TVN.

- Eli potwierdziła, że zdobyli szczyt - mówił Bielecki.

Ze słów francuskiej himalaistki wynika, że to właœnie na szczycie zorientowała się, że Mackiewicz ma problemy ze wzrokiem i jest w kiepskim stanie.

Czytaj także:

Urubko: Wspinaczka to sztuka. Jestem jak malarz czy rzeŸbiarz

Poniżej dalsza częœć artykułu

Revol zaczęła sprowadzać Polaka ze szczytu. - I tu się wszystko zaczęło komplikować, stan Tomka gwałtownie się pogarszał - mówił Bielecki.

Bielecki podkreœlał, że akcja ratunkowa była efektem współpracy całego zespołu - i tych czterech wspinaczy, którzy tuszyli w góry z pomocš, jak i tych, którzy na dole przygotowali całš akcję od strony logistycznej.

Himalaista stwierdził, że gdyby wiozšcy ich na Nanga Parbat helikopter wylšdował dalej, skšd musieliby się przedzierać przez œnieg, a nie niemal pod œcianš, od której zaczęli wspinaczkę, również życia Elisabeth Revol nie udałoby się uratować, zwłaszcza że akcja ratunkowa była prowadzona w nocy..

Jak mówił Bielecki, w połowie drogi po Revol wraz z Denisem Urubko zdecydowali się zostawić butle z tlenem, by przyspieszyć marsz. Polski himalaista przyznał, że obydwaj z Urubko sšdzili, i z do chwili dotarcia do Francuzki czeka ich wspinaczka dłuższa o około 400-500 metrów. I tylko determinacji kobiety, która schodziła tyłem i na kolanach, zawdzięczajš, że spotkali się tak szybko.

- Kontaktowała i jasno formułowała myœli, ale była niesamowicie odwoniona. Widać było, że nie jest w stanie wykonać żadnych manipulacji dłońmi. Miała odmrożone palce, jednak stopa była w dużo gorszym stanie. Bioršc pod uwagę, co przeszła, była w stanie bardzo dobrym, jednak bardzo wyczerpana i poodmrażana - mówił Bielecki w rozmowie z Robertem Jałochš z „Faktów” TVN.

Bielecki powiedział, że tuż po spotkaniu z Revol spytali jš o stan Tomasza Mackiewicza. Francuzka potwierdziła, ze zostawiła Polaka w lodowej szczelinie, gdzie był osłonięty od wiatru. Zostawiła mu resztę tlenu, która została po ataku szczytowym. Gdy doszła do wniosku, że nie ma szans, by mu pomóc - zdecydowała się schodzić.

Bielecki i Urubku schodzšc z Revol, częœciowo spuszczali jš na linach, gdyż z powodu stanu ršk nie mogła ich używac na stromych zejœciach. - Wymyœliliœmy system spuszczania, który sprawnie funkcjonował. Elisabeth była bardzo pomocna, byłem pod wrażeniem jej profesjonalizmu i umiejętnoœci - mówił Bielecki.

Wczoraj zakończyła się akcja ratunkowa na Nanga Parbat. Polak Tomasz Mackiewicz i Francuzka Elisabeth Revol utknęli tam na wysokoœci 7400 m, schodzšc ze zdobytego szczytu.

Francuzkę, dzięki bezprecedensowej akcji polskich himalaistów, uczestniczšcych w wyprawie na K2 udało się uratować. Polak został w Himalajach. To była jego siódma - i udana - próba zdobycia tego szczytu.