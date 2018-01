USA: Nauczycielka straszyła czarnoskórego ucznia linczem

43-letnia Afroamerykanka Tanisha Agee-Bell z Ohio w rozmowie z ABC News poskarżyła się na nauczycielkę w szkole œredniej, do której chodzi jej syn. Kobieta miała powiedzieć chłopcu, że może zostać "zlinczowany przez kolegów z klasy", jeżeli nie skupi się na nauce.

Agee-Bell domaga się teraz odsunięcia nauczyciela od prowadzenia zajęć. Dyrekcja szkoły potwierdza wersję zdarzeń przedstawionš przez kobietę - sama nauczycielka miała się przyznać, że użyła słowa "lincz".

Poniżej dalsza częœć artykułu

Matka chłopca chce, by kobieta została odsunięta od prowadzenia zajęć z dziećmi do momentu, w którym przejdzie "odpowiednie szkolenie".

13-letni syn Agee-Bell, Nathan, miał jej powiedzieć o całej sprawie po tygodniu.

- Był w klasie a nauczycielka powiedziała mu, że jeœli nie skupi się na wykonywaniu zadania jego koledzy z klasy mogš go zlinczować - relacjonowała matka Nathana. - To rasistowskie - odpowiedział jej chłopiec. - Dlaczego uważasz to za rasistowskie? Ja nigdy nie zrobiłabym niczego, by cię skrzywdzić - stwierdziła nauczycielka.

Władze szkoły przyznały, że Renee Thole, uczšca w placówce od 14 lat, przyznała się do wygłoszenia takich słów. - Niemal natychmiast zdała sobie sprawę, że zrobiła coœ złego - powiedziała rzeczniczka szkoły w rozmowie z ABC News.

Thole została ukarana przez dyrekcję upomnieniem.

Tymczasem matka chłopca uważa, że nie jest przekonana czy nauczycielka rozumie jak bardzo obraŸliwe były jej słowa. - Spytałam jej: czy następnym razem kiedy poczujesz się sfrustrowana nazwiesz mojego syna czarnuchem (ang. nigger)? - relacjonowała w rozmowie z ABC.

Nauczycielka przeprosiła chłopca publicznie, przed całš klasš.