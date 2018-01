Rosjanie trzeźwieją: spada spożycie alkoholu

W cišgu ostatnich pięciu lat spożycie alkoholu na głowę statystycznego mieszkańca Rosji spadło o 80 procent - ogłosiła rosyjska minister zdrowia Weronika Skworcowa.

Oficjalne statystyki wskazujš, że w latach 209-2016 spożycie alkoholu w Rosji spadło o jednš trzeciš. Władze przypisujš ten fakt wprowadzeniu nowych przepisów odnoœnie wprowadzenia cen minimalnych, zakazu reklam i ograniczenia sprzedaży alkoholu.

Tylko w 2016 roku, a był to czwarty rok zakazu reklamy napojów alkoholowych w mediach, iloœć wypijanego alkoholu przez statystycznego Rosjanina spadła z 12,4 do 10,3 l rocznie. WskaŸnik zgonów z powodu zatrucia napojami wyskokowymi spadł natomiast o połowę - z 11,4 do 5,6 na 100 tysięcy osób.

W tym samym czasie - czyli w cišgu wspomnianych ostatnich pięciu latach - o 40 procent wzrosła liczba Rosjan, którzy aktywnie uprawiajš sport.

Wzrasta również œwiadomoœć Rosjan zwišzana z konsekwencjami palenia tytoniu. Liczba osób nałogowo palšcych papierosy spadła o 22 procent, a wœród nastolatków zwyczaj sięgania po papierosy jest trzy razy mniej powszechny.

Dane te minister zdrowia Weronika Skworcowa przedstawiła na dorocznym Forum Gajdara, które odbywa się właœnie w Petersburgu.