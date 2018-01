Stocznia z Polic: Nie zatrudniamy obywateli Korei Płn.

Stocznia w Policach, która zdaniem "The New York Times" zatrudnia Koreańczyków z Północy, zaprzeczyła doniesieniom amerykańskiej gazety - informuje Radio Szczecin.

Dziennik "The New York Times" w swoim niedzielnym artykule informował o pracujących w Polsce północnokoreańskich robotnikach. Amerykańska gazeta stwierdziła, że "nikt nie wie dokładnie, ilu mieszkańców Korei Północnej jest w Polsce i co robią". Dziennik znalazł pracowników z Korei m.in. w stoczni w Policach i w fabryce produkującej kontenery w Człuchowie.

"NYT" nie wymienił nazwy firmy z Polic, jednak jak podkreśla Radio Szczecin Partner Stocznia sp. z o.o. jest jedyną stocznią w tym mieście i to do niej swoje pytania skierowali dziennikarze - o zarobki, warunki pracy oraz liczbę zatrudnionych Azjatów.

Bogdan Basarab, radca prawny reprezentujący Partner Stocznię, odpowiedział, że firma nie zatrudnia obywateli Korei Północnej, więc stocznia nie jest adresatem wszystkich zadanych jej pytań.

Dziennikarze "NYT" pisali, że rozmawiali z Koreańczykami zatrudnionymi w Policach. Mieli potwierdzić, że przyjechali z państwa rządzonego przez Kim Dzong Una, ale nie chcieli rozmawiać o szczegółach.

Radio Szczecin dodaje, że Bogdan Basarab odnosi się także do zarzutu amerykańskiej gazety, która zastanawiała się, czemu sojusznik USA i członek NATO umożliwia pracę robotnikom z północnokoreańskiego reżimu, skoro Rada Bezpieczeństwa ONZ domaga się ich wydalenia w przeciągu dwóch lat. Radca prawny zauważył, że proces ten "najwyraźniej ma miejsce", ponieważ liczba pozwoleń na pracę dla obywateli Korei Północnej spada.