Najgorsze hasła 2017. Sprawdź, może ich używasz

Eksperci SplashData ds. bezpieczeństwa w sieci już po raz kolejny przeanalizowali hasła najczęœciej łamane przez hakerów. Okazało się, że spora częœć co roku się powtarza.

Eksperci przeanalizowali 5 milionów haseł najczęœciej łamanych przez hakerów w 2017 roku.

Okazało się, że spora ich częœć co roku się powtarza, a trzy pierwsze królujš na szczycie listy nieprzerwanie od 2010 roku podaje TVN24BiS.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Jak zauważajš eksperci, problemem nie jest samo brzmienie hasła, ale także to, że 49 procent użytkowników internetu stosuje te same hasła do różnych stron.

Oto lista najczęœciej lamanych haseł 2017 roku:

1. 123456

2. password

3. 12345678

4. qwerty

5. 12345

6. 123456789

7. letmein

8. 1234567

9. football

10. iloveyou

11. admin

12. welcome

13. monkey

14. login

15. abc123

16. starwars

17. 123123

18. dragon

19. passw0rd

20. master

21. hello

22. freedom

23. whatever

24. qazwsx

25. trustno1

26. 654321

27. jordan23

28. harley

29. password1

30. 1234