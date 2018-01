Przerobią słynną rzymską choinkę na chatkę do zabaw dla dzieci

Przerobiš słynnš rzymskš choinkę na chatkę do zabaw dla dzieci AFP

Słynna na całym œwiecie uschnięta choinka z Placu Weneckiego w Rzymie dostanie drugie "życie" - będzie wykorzystana jako materiał do budowy drewnianej chatki do zabaw dla rodziców i dzieci, wyposażonej m.in. w fotel do karmienia i stół do przewijania.

REKLAMA

REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ