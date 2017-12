Tak świat cieszy się z nadejścia 2018 roku

Dokładnie o północy rozpoczął się w Polsce nowy, 2018 rok! O 5 czasu polskiego w 2018 rok weszły m.in. Wenezuela, Portoryko i Dominikana. O godzinie 6 Nowy Rok rozpoczął się m.in. w Nowym Jorku i w Waszyngtonie. Godzinę później 2018 rok powitano m.in. w Meksyku, Nikaragui i Salwadorze.

WATCH: The ball drops over Times Square, New York to ring in the new year.

O 1 Nowy Rok przywitano w Wielkiej Brytanii. Trzy godziny później nadejście 2018 roku świętowano m.in. w Brazylii i Argentynie.

Większość europejskich witała 2018 rok o północy czasu polskiego, razem z Polską.

O godzinie 23 Nowy Rok przywitano m.in. w Grecji, Bułgarii, Finlandii i Rumunii.

O godzinie 21:30 czasu polskiego w Iranie rozpoczął się 2018 rok. Pół godziny później Nowy Rok witano m.in. w Moskwie, a także w Turcji, Arabii Saudyjskiej w Iraku, na Białorusi, w Kenii i w Katarze.

O 19:30 2018 rok powitano w Indiach i na Sri Lance. O 20 świętowanie Nowego Roku rozpoczęli m.in. mieszkańcy Pakistanu i Uzbekistanu. O 20:30 Nowy Rok rozpoczął się w Afganistanie. O 21 w 2018 rok weszły Azerbejdżan, Oman, Armenia i ZEA.

O godzinie 18 Nowy Rok powitała Tajlandia. Również większa część Indonezji weszła już w 2018 rok. Pół godziny później 2018 rok rozpoczął się w Birmie. O 19 powitano 2018 rok m.in. w Bangladeszu i Kazachstanie, a o 19:15 - w Nepalu.

O godzinie 16 w Japonii i Korei Południowej rozpoczął się 2018 rok. 30 minut później Nowy Rok świętowali mieszkańcy Korei Północnej. O 17 2018 rok powitano m.in. w Chinach i na Filipinach. 1 stycznia jest też już m.in. na Wyspach Samoa i w Nowej Zelandii. O 15 Nowy Rok witali Australijczycy.

From Hong Kong to Sydney, Australia to Seoul, South Korea, people are ringing in 2018 with fireworks, music and celebration

Here are the new year celebrations in Pyongyang, North Korea

We're watching fireworks in Hong Kong as people there say hello to 2018.



Follow the New Year around the world



Watch live with us on Facebook

Najpóźniej w 2018 rok wejdzie Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych. Tam 2018 rok rozpocznie się dopiero 1 stycznia o godzinie 13 czasu polskiego.