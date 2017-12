Chiny obniżą cło, osły w niebezpieczeństwie

Chiny obniżą cło na import skór osłów z 5 do 2 proc. Skóra osła jest używana do produkcji leków medycyny tradycyjnej - informuje BBC.

Do obniżenia cła dojdzie mimo zaniepokojenia spadkiem liczebności populacji osłów.

W Chinach żelatyna produkowana z oślej skóry cieszy się dużą popularnością a popyt na ośle skóry znacznie zwiększył się w ostatnich latach.

To z kolei, jak alarmują obrońcy praw zwierząt, wpływa na redukcję populacji osłów w Afryce, gdzie zwierzęta te są bardzo popularne jako zwierzęta pociągowe, a także środek transportu.

Od 1990 roku populacja osłów w Chinach zmniejszyła się dwukrotnie - wynika z oficjalnych danych.

Żelatyna ze skóry osła jest używana do leczenia chorób takich jak anemia. Na chińskie stoły często trafia też ośle mięso.

Tymczasem obrońcy praw zwierząt domagają się wprowadzenia całkowitego zakazu eksportu oślich skór do Chin. Takiego eksportu zakazały już Uganda, Tanzania, Botswana, Niger, Burkina Faso, Mali i Senegal. Co roku do Chin trafia ok. 1,8 mln oślich skór - ale popyt ma być znacznie większy (BBC pisze o zapotrzebowaniu na 10 mln oślich skór rocznie.