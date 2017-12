Zabawy sylwestrowe w miastach: Polacy witają 2018 rok

Luis Fonsi z przebojem „Despacito”, Modern Talking, Limahl i Maryla Rodowicz to niektórzy muzycy, którzy wystąpią podczas Sylwestra Marzeń z TVP2 w mieście pod Giewontem. Przy wielkiej estradzie na zakopiańskiej Równi Krupowej zebrało się już blisko 10 tys. osób. Jako pierwszy na sylwestrowej scenie pojawił się Sławomir z przebojem „Miłość w Zakopanem”.

Zakopane:

Pod Giewontem będzie można usłyszeć: Anię Dąbrowską, Krzysztofa Cugowskiego, Margaret, Michała Szpaka, Urszulę, Rafała Brzozowskiego, Barbarę Kurdej-Szatan i Rafała Szatana, Norbiego, Gromee, Anię Wyszkoni, zespoły "Wanda i Banda", "Kombi", "Red Lips" i "Bolter" oraz największe gwiazdy disco polo: Zenona Martyniuka i zespół "Bayer Full".

Imprezę poprowadzą Barbara Kurdej-Szatan, Tomasz Kammel, Rafał Brzozowski, Izabela Krzan oraz Adam Zdrójkowski, a o choreografię zadba Agustin Egurolla i towarzyszący mu tancerze. Reżyserem widowiska jest Konrad Smuga.





Wrocław

Koncertem Lecha Janerki rozpoczęła się w niedzielę wieczorem zabawa sylwestrowa na wrocławskim rynku. Tegoroczna impreza przebiega pod hasłem "Kolory Radości".

Koncert sylwestrowy przygotowało Miasto Wrocław. Wcześniej, przez wiele lat, współorganizatorem Sylwestra we Wrocławiu był Program 2 TVP. Od zeszłego roku producentem imprezy jest miejska spóła Biuro Festiwalowe Impart, a patronem medialnym w tym roku jest Onet.pl.

Konrad Imiela, dyrektor wrocławskiego Teatru Muzycznego Capitol i reżyser koncertu sylwestrowego, podkreślił, że artyści występujący w koncercie będą grali na żywo. - Koncert będzie złożony z dłuższych, niemal pełnowymiarowych, 50-minutowych wystąpień - mówił wcześniej Imiela.

Scena koncertu znajduję się w rynku, na pl. Gołębim. Wyświetlane są na niej wizualizacje.

Oprócz Janerki przed wrocławska publicznością zaprezentują się m.in. Natalia Sikora, zespół Afromental oraz formacja Conga Line. Na scenie wystąpi również ukraiński Kozak System.

Zamiast fajerwerków zaplanowano "teatralny pokaz pirotechniczny". Impreza potrwa do godziny 1:00.

Katowice

Tysiące osób zgromadziła przed katowickim Spodkiem "Sylwestrowa Moc Przebojów", której gospodarzami są Telewizja Polsat i samorząd Katowic. Pierwszy na multimedialnej scenie wystąpił hiszpański wokalista Alvaro Soler - europejska gwiazda muzyki tanecznej. "Sylwestrowa Moc Przebojów" Polsatu po raz trzeci zawitała do stolicy Górnego Śląska. Jak podaje stacja, rok temu noworoczny toast wzniosło 4,2 mln oglądających transmisję z Katowic widzów, a Telewizja Polsat była liderem oglądalności w grupie komercyjnej.

Niedzielny koncert zainaugurował Alvaro Soler, nazywany europejskim królem muzyki tanecznej. Hiszpański wokalista wykonał m.in. swój wakacyjny hit "Sofia", który ma dziś ponad 436 mln wyświetleń na YouTube. "Prawdziwa impreza powinna zaczynać się od trzęsienia ziemi, a potem napięcie powinno stopniowo wzrastać" – czytamy na facebookowym profilu Telewizji Polsat. Soler należy do najpopularniejszych obecnie europejskich gwiazd muzyki rozrywkowej. Jego debiutancki utwór "El mismo sol" dotarł na szczyty list przebojów w Hiszpanii, Austrii, Belgii, Włoszech, Polsce i Szwajcarii.



W pierwszej godzinie rozpoczętego o 20 koncertu wystąpił też m.in. zespół Vengaboys ze swoimi największymi hitami, jak "Boom Boom, Boom, Boom" czy "We're Going to Ibiza". Na scenie w Katowicach pojawi się również Danzel, którego utwór "Pump it Up" w 2004 r. był numerem jeden na listach przebojów wszystkich europejskich rozgłośni. Ponadto występują znani polscy wykonawcy m.in. Sylwia Grzeszczak, Ewa Farna, Enej, Golec uOrkiestra, Piersi, Natalia Szroeder, Boys, Michał Wiśniewski i Mesajah.

Multimedialna scena, na której występują w Katowicach artyści, ma całkowitą powierzchnię 322 m kw. Szeroką na 55 m i wysoką na 22 m scenografię uzupełnia prawie 600 m kw. ekranów ledowych i 800 urządzeń rozświetlających. Moc nagłośnienia wynosi 300 kW, koncert pokazuje piętnaście kamer. Organizatorzy szacują, że w szczytowym momencie koncert będzie oglądać na placu przed Spodkiem ok. 50-60 tys. osób. Po zakończeniu imprezy jej uczestnicy będą mogli wrócić do domów, korzystając ze specjalnych, dodatkowych połączeń tramwajowych, autobusowych i kolejowych.