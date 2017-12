Studia za zdjęcie królewskiej rodziny

Zdjęcie zostało zrobione dziś przed kościołem św. Marii Magdaleny w Sandringham, gdzie z udziałem królewskiej rodziny odbywało się kolędowanie. Po raz pierwszy w takiej uroczystości wzięła udział narzeczona księcia Harry'ego - Meghan Markle.

Jak zwykle przed kościołem było wielu Brytyjczyków, oczekujących na przybycie królewskiej rodziny. Jedną z nich była 37-letnia Karen Anvil z Watlington w Norfolk.

To właśnie jej udało się zrobić zdjęcie, o które teraz biją się agencje.

Waiting at #Sandringham to see the Royals and got this photo!!! #MeghanMarkle #Kate #PrinceHarry #PrinceWilliam pic.twitter.com/ZLLgrtKzTM