"Biała kobieta nie powinna pozować tylko z białymi"

"The Los Angeles Times" spotkał się z falą krytyki na Twitterze, po tym jak na okładce powiązanego z tym dziennikiem magazynu "The Envelope" pojawiło się sześć aktorek apelujących o to, by "zmienić sposób opowiadania historii" w Hollywood. Artykuł dotyczył sposobu traktowania kobiet w branży filmowej.

Krytykujący okładkę internauci zwrócili uwagę, że wszystkie aktorki pozujące do okładki to białe kobiety, w dodatku pięć z nich to blondynki. Na okładce pojawiły się Jessica Chastain, Margot Robbie, Diane Kruger, Kate Winslet, Saoirse Ronan, Annette Bening.

Profesor Scott Poulson-Bryant zasugerował redakcji, by ta sprawdziła znaczenie słowa "ironia". Dodał, że rudowłosa Chastain na okładce jest zapewne "symbolem różnorodności".

Co ciekawe internauci krytykowali też same aktorki, które zgodziły się pozować do okładki. Producentka radiowa Rebecca Carroll wypomniała Chastain, że ta domaga się praw dla kobiet reprezentujących mniejszości rasowe, a jednocześnie zgadza się na to, by pozować do zdjęcia takiego jak to, które pojawiło się na okładce "The Envelope".

Carroll dodała, że apel o zmianę sposobu opowiadania historii w połączeniu ze zdjęciem, jakie mu towarzyszy w rzeczywistości oznacza, że autorki apelu nie chcą żadnych zmian.

Z kolei działaczka feministyczna Kate Harding napisała, że kiedy w 2017 roku ktoś proponuje białej kobiecie, by ta pozowała do zdjęcia na okładkę wyłącznie z innymi białymi kobietami, należy odpowiedzieć: "Nie".