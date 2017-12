Wielka Brytania: Klienci narzekają na nieświeże indyki z Tesco

Największy brytyjski supermarket przeprosił klientów, którzy w mediach społecznościowych skarżyli się na nieudane zakupy. W swoim oświadczeniu Tesco stwierdziło, że zbada sprawą "po niewielkiej liczbie skarg w ostatnich dniach".

Rzecznik prasowy brytyjskiej Agencji Standardów Żywności (Food Standards Agency) powiedział w rozmowie ze Sky News, że jego organizacja jest świadoma kontrowersji, będzie "przyglądać się" sprawie i "rozważy kolejne kroki".

Skargi zaczęły się pojawiać w mediach społecznościowych w Boże Narodzenie. Dotyczyły indyków z Tesco, sprzedawanych po 59 funtów za sztukę.

"Tesco, dziękuję za zrujnowanie mojego świątecznego obiadu zepsutym indykiem" - napisała jedna z internautek.

@Tesco . Opened my Turkey up this morning and it absolutely stinks. Stored correctly this end. To say I'm upset, is an understatement! Ruined my planned family meal ?? Thank you??

"Byłam bardzo podekscytowana i bardzo się starałam, aby po raz pierwszy przygotować świąteczną kolację dla mojej rodziny. Ale dzięki Tesco podałam jej zepsutego, nieświeżego indyka, który był niejadalny. Co więcej, sos został zrobiony z indyka, dzięki czemu cały posiłek trafił do kosza! Dziękuję, Tesco!" - napisała użytkowniczka Facebooka.

Tesco odpowiedziało na szereg skarg. Jednak w drugi dzień świąd na oficjalnym koncie na Twitterze supermarket opublikował wpis, sugerujący, w jaki sposób klienci mogą wykorzystać resztki z indyka do przygotowania np. burgerów".

Not sure what to do with the your turkey leftovers? From burgers to pies, transform them with our fave recipes! https://t.co/ahitkP5H7Q



However you do Christmas, Everyone's Welcome at Tesco. #EveryonesWelcome pic.twitter.com/hRov3bplaT