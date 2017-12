Zmarła ofiara gwałtu, który wstrząsnął Ameryką

Recy Taylor, Afroamerykanka z Abbeville w Alabamie, która w 1944 roku została uprowadzona i zgwałcona przez sześciu białych mężczyzn, zmarła 28 grudnia w wieku 97 lat - poinformował jej brat. Gwałt na Taylor odbił się szerokim echem w USA.

Robert Corbitt, brat Taylor podkreślił, że jego zmarła siostra była "odważną kobietą i bojowniczką".

Poniżej dalsza część artykułu

W 2017 roku historię Taylor przypomnieli Amerykanom twórcy filmu "Gwałt na Recy Taylor", który miał swój debiut na Nowojorskim Festiwalu Filmowym.

We wrześniu 1944 roku 24-letnia wówczas Taylor wracała do domu z kościoła, kiedy została napadnięta. Dziewczyna została uprowadzona, zgwałcona zbiorowo i porzucona na poboczu przez sześciu białych mężczyzn. Napastnicy mieli być uzbrojeni i grozić Taylor śmiercią, jeśli powie komuś o gwałcie. Mimo to Taylor poinformowała o sprawie władze, a jej historia trafiła do mediów.

Miesiąc po gwałcie historię Taylor opisał "The Chicago Defender". Sprawcy gwałtu chcieli zapłacić młodej kobiecie 600 dolarów za to, że "zapomni" ona o sprawie. Taylor odrzuciła jednak tę propozycję. Mimo że jeden ze sprawców przyznał się do winy, żaden z nich nie został skazany.

Dopiero w 2011 roku, 67 lat po gwałcie, władze Alabamy przeprosiły Taylor za to, że nie doprowadziły do procesu jej oprawców.