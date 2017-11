Niezwykły wyrok: Napisać 144 miłe rzeczy o byłej partnerce

Sędzia na hawajskiej wyspie Maui wydała niezwykły wyrok za naruszenie przez oskarżonego zakazu kontaktowania się z byłą partnerką.

Sędzia Rhonda Loo nakazała Darenowi Youngowi, by napisał 144 komplementy o swojej byłej partnerce. To kara za taką samą liczbę "złośliwych" SMS-ów, które skazany wysłał do dziewczyny.

- Za każdą paskudną rzecz, którą o niej powiedziałeś, napiszesz rzecz miłą - powiedziała Youngowi sędzia Loo. Zwróciła uwagę, że w 144 komplementach słowa nie mogą się powtarzać.

Young spędził przed skazaniem 157 dni w więzieniu, informuje Maui News. Poza komplementami, wobec oskarżonego orzeczono dwa lata okresu próbnego, 2400 dolarów grzywny i 200 godzin prac społecznych.

Skazany zapowiedział, że nie będzie się już starał dotrzeć do byłej partnerki. Zakaz kontaktu, w tym telefonicznego, został na niego nałożony 22 lutego. Mężczyzna wytrzymał dwa miesiące. Później zadzwonił i wysłał jej 144 SMS-y w ciągu trzech godzin.

- Nie wiem, czy powinnam odciąć ci palce, czy zabrać telefon, byś przestał pisać - powiedziała sędzia Loo Youngowi. - Prawdopodobnie w ogóle nie powinieś dostać telefonu. Mam nadzieję, że ona zmieniła numer - dodała.