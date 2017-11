Podczas kwesty na Starych Powązkach zebrano 155 tys. zł

Podczas tegorocznej kwesty na rzecz ratowania zabytków na warszawskich Powązkach zebrano 155 tys. zł - poinformował Marcin Święcicki, przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa.

- Podczas kwesty powązkowskiej w niedzielę i dzisiaj zebraliśmy w sumie co najmniej 155 tys. zł. Przeważającą większość tej kwoty wrzucono do puszek dzisiaj, bo było to ok. 148 tys. zł. Niestety bardzo słabo wypadła zbiórką w niedzielę, ponieważ szalał orkan Grzegorz i bardzo mało osób odwiedziło tego dnia Powązki. Stąd niestety w sumie niższa kwota niż w latach ubiegłych - powiedział PAP Święcicki.

W tym roku w trwającej 29 października i 1 listopada kweście na rzecz Starych Powązek wzięło udział ok. 250 osób ze świata kultury, sztuki, nauki i życia społecznego, m.in. Maja Komorowska, Anna Seniuk, Kazimierz Kaczor, Karol Strasburger, Daniel Olbrychski, Krzysztof Kowalewski, Olgierd Łukaszewicz, Joanna Szczepkowska, Emila Krakowska czy Hanna Śleszyńska. Kwestowała także prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Obecni byli artyści z Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze". Odwiedzający groby bliskich mogli wrzucać datki również do skarbony przed grobem Jerzego Waldorffa w Alei Katakumbowej.

- Stare Powązki to nie tylko jedna z najpiękniejszych nekropolii w Polsce, ale również to są nasze polskie korzenie. Bo tu najważniejsza jest pamięć, bo cała historia Polski to są Powązki, dlatego tę pamięć trzeba bardzo pielęgnować - mówiła dziennikarzom Maja Komorowska, która jako jedna z pierwszych - obok Anny Seniuk - kwestowała przy Bramie św. Honoraty.

Pierwszą kwestę - jak przypomniała aktorka - zorganizował 1 listopada 1974 r. krytyk muzyczny i znawca sztuki Jerzy Waldorff. - Tylko jeden raz mnie nie było, gdy kręciłam film na Węgrzech, a tak jestem tu co roku i dopóki ruszam nogami, to nie wyobrażam sobie, żeby mogło mnie tu nie być - zapewniła Komorowska. Dodała też, że najlepszym sposobem na zachęcanie odwiedzających cmentarz do datków jest bycie serdecznym i uśmiechniętym.

- Tym bardziej, że dzisiaj mamy radosne święto, bo dzisiaj jest Wszystkich Świętych, więc dzisiaj jest święto tych, którym udało się być lepszymi. A my mamy zawsze szansę, więc się staramy - dodała aktorka. Wspominała też wiele osób, które zmarły w ostatnim roku m.in. Danutę Szaflarską, Janusza Głowackiego, Julię Hartwig, Annę Szałapak czy Władysława Kowalskiego.

W tym roku zebrane w kweście środki mają być przeznaczone na dalszą renowację nagrobków w Alei Katakumbowej. Planowane jest tam m.in. odnowienie grobu prezydenta II Rzeczypospolitej z lat 20. Stanisława Wojciechowskiego, także zasłużonego działacza spółdzielczego. Renowacji ma być poddany również grób rodziny Fukierów i grób rodziny Łubieńskich, a także jeden z największych obiektów Al. Katakumbowej - kaplica Skiwskich. Docelowo nagrobki mają zostać wyremontowane, oczyszczone i zaimpregnowane przy całej alei. Prace te wymagają ponad 1,5 mln zł, dlatego będą rozłożone na kilka lat.

W ostatnich kwestach na rzecz Starych Powązek udało się zebrać: w 2012 r. - 214,9 tys. zł, w 2013 r. - 233 tys. zł., 2014 r. - 249,6 tys. zł, w 2015 r. – ok. 230 tys. zł, a w zeszłym roku - 175 tys. zł. Dzięki dotychczasowym zbiórkom w sumie odnowiono ponad 1,4 tys. grobów.

Poza kwestą konserwacja i renowacja zabytków Starych Powązek finansowana jest z dotacji m.st. Warszawy, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także z pieniędzy otrzymywanych od darczyńców - prywatnych osób, firm lub instytucji.

Cmentarz Powązkowski powstał dzięki Melchiorowi Szymanowskiemu, który w 1750 r. ofiarował 2,4 ha gruntu z przeznaczeniem na cmentarz katolicki. Pierwszym pochowanym na Powązkach był ksiądz Wincenty Bartłomiej Skrzetuski, którego pogrzeb odbył się w 1791 r. Na cmentarzu pochowano wielu wybitnych Polaków m.in. Władysława Reymonta, Leopolda Staffa, Marię Dąbrowską, Stanisława Moniuszkę, Henryka Wieniawskiego i Jana Kiepurę.