Rakotwórcze ciasteczka w sklepach

Sanepid nakazał wycofać ze sprzedaży partię rakotwórczych ciastek.

Państwowa Inspekcja Sanitarna w ramach tak zwanych ostrzeżeń publicznych dotyczących żywności nakazał kupcom wycofać ze sprzedaży pochodzące z Belgii ciasteczka Biskids - informuje strefabiznesu.pl. W składzie wykryto wysoki poziom akryloamidu, który wywoływać może chorobę nowotworową.

„Wskazana powyżej partia produktu pn. "Belkorn" Biskids 6+ with appleconcentrate, no added sugar, 150 g, nie powinna być spożywana przez konsumentów, szczególnie przez dzieci, z uwagi na stwierdzony wysoki poziom akryloamidu. Produkt można zwrócić do miejsca zakupu lub zniszczyć” - ostrzega sanepid.

Według Sanepidu, odbiorca w Polsce został powiadomiony przez firmę CRV Corthouts NV o tym, że ciasteczka muszą zostać wycofane z obrotu handlowego, ale do tego czasu cała kwestionowana partia została sprzedana kolejnym konsumentom.

Obecnie organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania produktu z obrotu.

Chodzi o partię produkcyjną oznaczoną jako partia numer 171401, data minimalnej trwałości 03/04/2018.