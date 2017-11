Kraj: Oni odeszli w minionych 12 miesiącach

Przypominamy ludzi kultury i nauki, polityków, ważnych przedstawicieli życia społecznego, którzy zmarli w minionych 12 miesiącach.

Listopad 2016:

05.11. - Janusz Stefański

Muzyk jazzowy, należał do czołówki perkusistów jazzowych. Grał w Kwintecie Tomasza Stańki, Kwartecie Zbyszka Namysłowskiego, The Quartet, emigracyjnej grupie Polski Jazz Ensemble.

10.11. - Jerzy Cnota

Aktor, odtwórca roli zbójnika Gąsiora z serialu "Janosik". Wystąpił także w wielu filmach takich jak "Perła w koronie", "Miś" czy "Ogniem i mieczem".

11.11. - Mec. Maciej Bednarkiewicz

Obrońca w procesach politycznych w PRL, b. prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, poseł na tzw. Sejm kontraktowy. Po 1989 r. walczył o skazanie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, gen. Czesława Kiszczaka oraz zabójców Grzegorza Przemyka.

Grudzień 2016:

04.12. - Tadeusz Chmielewski

Reżyser, scenarzysta i producent filmowy. Wyreżyserował m.in. "Ewa chce spać", "Jak rozpętałem II wojnę światową", "Nie lubię poniedziałku" oraz "Wierną rzekę".

13.12. - Prof. Andrzej Murzynowski

Pierwszy prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego po przełomie 1989-90, emerytowany profesor wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert pierwszej w polskim Sejmie komisji śledczej.

15.12. - Bohdan Smoleń

Legenda polskiego kabaretu, aktor i satyryk. Największą popularność zdobył dzięki występom w kabarecie Tey u boku Zenona Laskowika. Kojarzony również z serialową rolą listonosza Edzia ze "Świata według Kiepskich".

29.12. - Jerzy Pomianowski

Znawca współczesnej Rosji i krajów Europy Wschodniej, pisarz, eseista, tłumacz "Archipelagu GUŁ-ag" Aleksandra Sołżenicyna i książek Izaaka Babla, Antona Czechowa, Lwa Tołstoja.

Styczeń 2017:

03.01. - Gen. bryg, pilot Ludwik Krempa

Odszedł w wieku 100 lat w Krakowie. Jeden z ostatnich żyjących polskich lotników z czasów II wojny światowej, kawaler Orderu Virtuti Militari.

05.01. - Gen. Janusz Brochwicz-Lewiński ps. Gryf

Bohater Powstania Warszawskiego, żołnierz batalionu AK "Parasol", dowódca grupy szturmowej, która broniła Pałacyku Michla na Woli.

07.01. - Jerzy Kossela

Gitarzysta, wokalista, autor tekstów i kompozytor, współzałożyciel zespołu "Czerwone Gitary". Autor muzyki lub tekstu m.in. piosenek "No bo ty się boisz myszy", "Historia jednej znajomości" czy "Matura".

07.01. - Prof. Lech Trzeciakowski

Wybitny poznański historyk. Uznawany za jednego z największych badaczy dziejów XIX i XX wieku.

09.01. - Zygmunt Bauman

Filozof i socjolog, twórca koncepcji "płynnej nowoczesności". Do jego najbardziej znanych prac należą m.in. "Etyka ponowoczesna", "Postnowoczesność jako źródło cierpień" czy "Kultura jako praxis".

15.01. - Ks. Mieczysław Maliński

Duchowny i pisarz, publicysta, wieloletni przyjaciel Jana Pawła II.

16.01. - Lucjan Wiśniewski

Powstaniec warszawski, żołnierz Zgrupowania "Radosław". Członek referatu 993/W o kryptonimie "Wapiennik". Grupa wykonywała wyroki śmierci wydane przez Polskie Państwo Podziemne.

16.01. - Tomasz Kalita

Były rzecznik Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W kampanii prezydenckiej w 2015 r. był rzecznikiem sztabu kandydatki Sojuszu Magdaleny Ogórek. W wyborach do parlamentu był "jedynką" gliwickiej listy do Sejmu Zjednoczonej Lewicy.

17.01. - Wiktor Węgrzyn

Komandor Motocyklowych Rajdów Katyńskich; był ich pomysłodawcą i organizatorem. Był również inicjatorem motocyklowych zlotów imienia ks. ułana Zdzisława Jastrzębiec-Peszkowskiego na Jasnej Górze.

27.01. - Bohdan Paczowski

Architekt, eseista i fotograf. Był zwycięzcą konkursu architektonicznego na siedzibę Muzeum Historii Polski w 2009 roku.

Luty 2017:

04.02. - Andrzej Pogonowski

Prawnik, podchorąży artylerii Wojska Polskiego, działacz społeczny i Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

08.02. - Andrzej Tomczak

Historyk, archiwista, profesor nauk humanistycznych, w czasie II wojny światowej działacz Związku Walki Zbrojnej.

10.02. - Maria Dmochowska

Polityk, lekarka i urzędniczka państwowa, w latach 2006–12 wiceprezes IPN. Posłanka na Sejm X, I i II kadencji, członkini prezydium zarządu i rzecznik prasowy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

12.02. - Krystyna Sienkiewicz

Aktorka estradowa, teatralna, filmowa i telewizyjna, artystka kabaretowa. Występowała m.in. w Kabarecie Starszych Panów oraz Kabarecie Olgi Lipińskiej.

18.02. - Witold Adamek

Operator filmowy, reżyser i scenarzysta. Był członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich i Polskiej Akademii Filmowej, autorem zdjęć do ponad 170 filmów, seriali i spektakli Teatru TV.

19.02. - Danuta Szaflarska

Aktora filmowa i teatralna. Jedna z pierwszych powojennych gwiazd filmowych, nazywana też pierwszą amantką powojennej kinematografii. W Powstaniu Warszawskim łączniczka AK. Znana z filmów "Zakazane piosenki, "Skarb" i "Pora umierać".

Marzec 2017:

01.03. - Jerzy Stawicki

Scenarzysta, reżyser i operator. Pracował m.in. przy filmach "Do widzenia, do jutra", "Jak rozpętałem drugą wojnę światową", "Rozmowy kontrolowane" i "Wierna rzeka".

07.03. - Pierwszy biskup legnicki Tadeusz Rybak

15.03. - Wojciech Młynarski

Poeta, reżyser i wykonawca piosenki autorskiej, satyryk, artysta kabaretowy, autor tekstów piosenek i librett, tłumacz, znany przede wszystkim z autorskich recitali; członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

31.03. - Erwin Kruk

Pisarz i poeta zasłużony dla życia społecznego i zachowania dziedzictwa kulturowego Mazur; W latach 1989–91 był senatorem I kadencji z listy Komitetu Obywatelskiego; w wyborach prezydenckich w 2010 r. był członkiem Olsztyńskiego Społecznego Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego.

Pod koniec lat 90. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu PEN Clubu w Polsce, a także prezesa klubu Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Olsztynie. Był członkiem synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. W 1999 współtworzył Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie.

Kwiecień 2017:

05.04. - Olga Johann

Warszawska radna PiS, psycholog, socjolog i nauczyciel akademicki. W latach 2002-06 pełniła funkcję wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Od 2014 r. z ramienia PiS zasiadała w Radzie Warszawy, której była wiceprzewodniczącą.

06.04. - Prof. Jerzy Vetulani

Wybitny psychofarmakolog, neurobiolog, biochemik, a także jeden z grona założycieli krakowskiej "Piwnicy pod Baranami". Przez większą część kariery związany z Instytutem Farmakologii PAN w Krakowie.

17.04. - Abp Jeremiasz

Ordynariusz prawosławnej diecezji wrocławsko-szczecińskiej, w przeszłości m.in. wieloletni przewodniczący Polskiej Rady Ekumenicznej.

18.04. - Oleg Zakirow

Rosjanin, prowadzący własne śledztwo w sprawie zbrodni katyńskiej, za co został usunięty z KGB. W 2002 r. Aleksander Kwaśniewski nadał mu polskie obywatelstwo a rok później odznaczył Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w ujawnianiu i udokumentowaniu prawdy o zbrodni katyńskiej.

20.04. - Magdalena Abakanowicz

Rzeźbiarka, twórczyni abakanów, które zrewolucjonizowały rzeźbę i tkaninę artystyczną. Jej twórczość utożsamiana jest z odważnym eksperymentowaniem z materią. Prace są w zbiorach ponad 70 muzeów i kolekcji publicznych na całym świecie.

22.04. - Stefan Sutkowski

Muzykolog, oboista, działacz kulturalny, twórca Warszawskiej Opery Kameralnej.

22.04. - Witold Pyrkosz

Aktor teatralny, filmowy i dubbingowy, nazywany "królem polskich seriali". Znany m.in. z "Janosika", "Czterech pancernych i psa", "M jak miłość" czy "Vabanku".

25.04. - Zdzisław Pietrasik – krytyk filmowy i teatralny, dziennikarz, publicysta, szef działu kulturalnego tygodnika „Polityka”.

29.04. - Wiktor Osiatyński

Prawnik, pisarz, publicysta, nauczyciel akademicki, działacz społeczny. Specjalizował się w zakresie prawa konstytucyjnego, historii doktryn politycznych i prawnych oraz praw człowieka.

30.04. - Alojzy Szablewski

Inżynier, działacz opozycji w okresie PRL, poseł na Sejm I kadencji. Uczestnik strajków w Stoczni Gdańskiej w 1970 i 1980 r., przewodniczący stoczniowej Solidarności w 1981 r., szef komitetu strajkowego w Stoczni Gdańskiej w maju i sierpniu 1988 r.

Maj 2017:

20.05. - Nestor polskiego pożarnictwa Władysław Pilawski, miał 103 lata.

Przez ponad 80 związany ze strażą pożarną, ponad 20 lat był zastępcą Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

22.05. - Zbigniew Wodecki

Jeden z najpopularniejszych polskich piosenkarzy, skrzypek, trębacz i kompozytor. Znany z takich przebojów jak: "Opowiadaj mi tak", "Pszczółka Maja", "Zacznij od Bacha", "Izolda", "Chałupy".

22.05. - Stanisława Śledziejowska-Osiczko

Jedna z ostatnich więźniarek niemieckich obozów koncentracyjnych. W czasie II wojny była więziona i poddawana pseudonaukowym eksperymentom medycznym w KL Ravensbrueck.

22.05. - Paweł Pierściński

Fotograf, twórca Kieleckiej Szkoły Krajobrazu. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Autor ponad 200 wystaw indywidualnych, laureat wielu nagród i medali.

26.05. - Zbigniew Brzeziński

Były szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego w ekipie prezydenta USA Jimmy'ego Cartera. W czasie zimnej wojny odegrał czołową rolę w staraniach USA na rzecz demontażu i upadku komunizmu w Europie Wschodniej, w powstrzymaniu sowieckiej interwencji w Polsce po powstaniu Solidarności i doprowadzeniu do porażki wojsk sowieckich w Afganistanie, co przyczyniło się do rozpadu ZSRS.

31.05. - Tadeusz Jedynak

Działacz Solidarności, jeden z sygnatariuszy Porozumienia Jastrzębskiego z 3 września 1980 r. i b. poseł. W niezależną działalność zaangażował się w sierpniu 1980 r. uczestnicząc w strajku w kopalni Manifest Lipcowy w Jastrzębiu Zdroju.

Czerwiec 2017:

14.06. - Andrzej Kiszka ps. Dąb

Żołnierz Armii Krajowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Bezpieka szukała Kiszki przez kilkanaście lat. Wpadł w jej ręce dopiero pod koniec 1961 r.

27.06. - Piotr Bikont

Dziennikarz, publicysta, reżyser i krytyk kulinarny. W PRL działacz opozycji. W latach 70. działał w KSS "KOR". Współpracował z kwartalnikiem "Puls" i łódzką "Solidarnością z Gdańskiem". W stanie wojennym internowany. Pod koniec lat 80. tworzył filmy dokumentalne o polskiej opozycji demokratycznej.

Lipiec 2017:

12.07. - Prof. Lech Morawski

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Od 1990 r. zawodowo związany z Uniwersytetem Mikołaj Kopernika. Kierował m.in. tamtejszą Katedrą Teorii Prawa i Państwa na Wydziale Prawa i Administracji. Był też kierownikiem Katedry Teorii i Filozofii Prawa na UKSW w Warszawie. W grudniu 2015 r. Sejm wybrał go na członka Trybunału, jego kandydaturę zgłosiło PiS.

14.07. - Marek Wysocki

Aktor filmowy i telewizyjny, najbardziej znany z roli Pana Samochodzika w ekranizacji powieści Zbigniewa Nienackiego. Kompozytor, konferansjer i twórca "Pana Tik-Taka".

14.07. - Generał brygadier Feliks Dela

Pierwszy komendant główny Państwowej Straży Pożarnej i twórca Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

14.07. - Julia Hartwig

Poetka, eseistka i tłumaczka literatury pięknej. W okresie PRL popierała demokratyczną opozycję. W styczniu 1976 r. należała do sygnatariuszy "Memoriału 101", wyrażającego protest przeciw projektowanym zmianom w Konstytucji PRL. Jej tomy poetyckie to m.in. "Pożegnania", "Czułość", "Nie ma odpowiedzi", "Błyski", "To wróci", "Jasne niejasne".

25.07. - Marian Konieczny

Rzeźbiarz, profesor i b. rektor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Był m.in. twórcą pomnika warszawskiej Nike i Lenina w Nowej Hucie oraz dziesiątków innych monumentów w wielu miastach w Polsce i za granicą.

Sierpień 2017:

02.08. - Wanda Chotomska

Pisarka, poetka, autorka ponad 200 książek dla dzieci. Swe wiersze, fraszki, prozę i teksty sceniczne dla dzieci drukowała w "Płomyku" - dwutygodniku dla młodzieży, od 1953 r. w "Płomyczku" oraz od 1957 r. w "Misiu" - czasopiśmie dla najmłodszych.

04.08. - Prof. Bogusław Wolniewicz

Wybitny filozof, logik i publicysta.

14.08. - Andrzej Blumenfeld

Aktor teatralny, filmowy i dubbingowy. Zagrał m.in. w "Pianiście" Romana Polańskiego, "Janie Pawle II" Johna Kenta Harrisona oraz miniserialu "Mistrz i Małgorzata" Macieja Wojtyszki. Występował w serialach m.in. "Ekstradycji", "Czasie honoru" i "M jak miłość".

19.08. - Janusz Głowacki

Dramaturg, prozaik, felietonista i autor scenariuszy filmowych. Był współscenarzystą filmu "Rejs". W grudniu 1981 r. wyjechał do Anglii na premierę swej sztuki "Kopciuch". Tam zastał go stan wojenny. Wyjechał do USA, gdzie powstały jego dramaty m.in. "Polowanie na karaluchy", "Antygona w Nowym Jorku" i "Czwarta siostra". Był też autorem takich tomów prozy jak "Z głowy", "Good night Dżerzi".

26.08. - Grzegorz Miecugow

Dziennikarz, od 1997 r. współtworzył TVN i jeden z jego sztandarowych programów - "Fakty". Od 2005 r. był jednym z gospodarzy "Szkła kontaktowego" w TVN24. W tej samej telewizji miał program "Inny Punkt Widzenia". Wcześniej pracował w radiowej Trójce i TVP.

27.08 - Roman Giedrojć

Główny Inspektor Pracy.

Wrzesień 2017:

13.09. - Biskup senior diecezji kieleckiej Kazimierz Ryczan

Był ordynariuszem diecezji w latach 1993-2014.

21.09. - Grzegorz Królikiewicz

Reżyser filmowy i pedagog. Autor scenariuszy i reżyser filmów dokumentalnych i fabularnych m.in. "Na wylot", "Wieczne pretensje", "Przypadek Pekosińskiego", "Sąsiady". Był autorem wielu książek poświęconych teorii kina.

29.09. - Wiesław Michnikowski

Wybitny aktor, wykonawca słynnych przebojów Kabaretu Starszych Panów m.in. "Wesołe jest życie staruszka", "Addio pomidory" czy "Jeżeli kochać", odtwórca pamiętnej roli Jej Ekscelencji w "Seksmisji" Juliusza Machulskiego.

Październik 2017:

04.10. - Bronisław Chromy

Rzeźbiarz, medalier i malarz. Autor pomników i rzeźb plenerowych w całej Polsce, współzałożyciel Piwnicy pod Baranami. Do najbardziej znanych pomników, które stworzył dla Krakowa należą: Smok Wawelski u stóp Wawelu i stojący na Bulwarze Czerwieńskim pomnik psa Dżoka, który stał się symbolem psiej wierności.

07.10. - Biskup Wacław Świerzawski

Ordynariusz diecezji sandomierskiej w latach 1992–2002.

13.10. - Stanisław Wyganowski

Ekonomista, urbanista, działacz samorządowy; uczestnik kampanii polskiej 1939 r., żołnierz Armii Krajowej; w latach 1990-94 prezydent Warszawy.

14.10. - Anna Szałapak

Artystka "Piwnicy Pod Baranami", pieśniarka nazwaną przez Agnieszkę Osiecką "Białym Aniołem Piwnicy pod Baranami", ale też doktor nauk humanistycznych z zakresu etnografii i antropologii kultury, wieloletni pracownik Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

18.10. - Ryszard Kowalczyk

Wraz z bratem w 1971 r. wysadził aulę WSP w Opolu w sprzeciwie wobec krwawego stłumienia protestów na Wybrzeżu wysadził aulę Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu.

19.10. - Zofia Bartoszewska

Wdowa po Władysławie Bartoszewskim, wieloletnia współpracowniczka Państwowego Instytutu Wydawniczego. Po wprowadzeniu stanu wojennego współpracowała z Prymasowskim Komitetem Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom.

20.10. - Prof. Adam Sobiczewski

Fizyk i popularyzator nauki. Wieloletni pracownik Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Przewidział istnienie bardzo stabilnych jąder atomowych najcięższych pierwiastków. Za to odkrycie w 1995 r. otrzymał tzw. polskiego Nobla - nagrodę przyznawaną przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

20.10. - Ks. infułat Stanisław Bogdanowicz

Wieloletni proboszcz Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, represjonowany i zaangażowany w pomoc opozycji antykomunistycznej oraz autor wielu książek o historii oraz architekturze i dziejach gdańskich kościołów.

21.10. - Lech Ordon

Aktor filmowy i teatralny. Popularność przyniosły mu role m.in. w "Żonie dla Australijczyka", "Jak rozpętałem drugą wojnę światową", "Nie lubię poniedziałków", "Chłopach" i "Janosiku" oraz w wielu spektaklach Teatru Telewizji.

22.10. - Prof. Zdzisław Mrugalski

Określany największym polskim zegarmistrzem. Wykładowca na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. Kierował też Zakładem Konstrukcji Urządzeń Precyzyjnych. Współtwórca Klubu Miłośników Zegarów i Zegarków, największego w Polsce stowarzyszenia pasjonatów tej dziedziny mechaniki.

22.10. - Marek Pacuła

Dziennikarz, scenarzysta, reżyser, satyryk, autor tekstów, dyrektor artystyczny "Piwnicy pod Baranami".

29.10. - Władysław Kowalski

Aktor, reżyser, wykładowca akademicki. Odtwórca m.in. Jerzego w serialu "Kolumbowie", Mistrza w "Mistrzu i Małgorzacie", Alcybiadesa w "Sposobie na Alcybiadesa"