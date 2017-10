Autor "przewrotu kopernikańskiego" w winiarstwie w Polsce

Przez trzy dni, od czwartku do soboty, gościł w Krakowie Warren Winiarski, Amerykanin polskiego pochodzenia, jeden z najsłynniejszych winiarzy w historii.

W 1976 jego wino S.L.V. Cabernet Sauvignon 1973 pokonało „w ciemno” w podczas słynnej Degustacji Paryskiej wszystkie najsłynniejsze wina francuskie. To wydarzenie zmieniło spojrzenie na współczesne winiarstwo światowe, otwierając rynki nie tylko na wina kalifornijskie, ale w ogóle na wina z Nowego Świata. W branży winiarskiej to wydarzenie porównuje się do przewrotu kopernikańskiego.

90-letni dziś Winiarski był gościem magazynu „Czas Wina”, który uhonorował go tytułem „Człowieka Roku”.

W czasie krótkiego pobytu pod Wawelem, gość m.in. odwiedził podkrakowską winnicę „Wieliczka” w Pawlikowicach, wygłosił wykład w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz poprowadził warsztaty degustacyjne z winami kalifornijskimi. W sobotę wieczorem podczas gali w podkrakowskim Dworze Sieraków, laureat odebrał tytuł, przybrał honorową czapkę krakowską oraz pokroił jubileuszowy tort.

Pobyt Warrena Winiarskiego w Polsce został skrócony z uwagi na największe w historii pożary trawiące północną Kalifornię - ogień zagraża m.in. winnicy Napa Valley, gdzie mieszka Winiarski. Kilka dni temu jego dom musiał być ewakuowany.