CBOS: Polacy nie ufają Schetynie bardziej niż Kaczyńskiemu

Prezydent Andrzej Duda cieszy się największym (74 proc.) zaufaniem - wynika z sondażu CBOS. Na kolejnych miejscach są: premier Beata Szydło (58 proc.) oraz Paweł Kukiz (55 proc.). Liderami rankingu nieufności są: szef MON Antoni Macierewicz (53 proc.) oraz lider PO Grzegorz Schetyna (49 proc.).

CBOS podkreśla, że od sierpnia zaufanie do prezydenta Andrzeja Dudy utrzymuje się na bardzo wysokim, nienotowanym wcześniej poziomie. Prezydentowi ufa w październiku 74 proc. ankietowanych, dokładnie tyle samo, ile miesiąc wcześniej. Nieufność wyraża 15 proc., a 9 proc. wyraża wobec prezydenta obojętność; 1 proc. deklaruje, że go nie zna.

Drugie miejsce na liście najczęściej obdarzanych zaufaniem polityków, również z bardzo dobrym wynikiem, zajmuje premier Beata Szydło. Zaufanie do szefowej rządu deklaruje 58 proc. ankietowanych, a nie ufa jej 28 proc. Są to najlepsze notowania premier od momentu objęcia urzędu - zauważa CBOS. Obojętnych wobec szefowej rządu jest 12 proc. badanych. Nie zna jej - wedle deklaracji - 2 proc.

Wynik porównywalny z najlepszymi notowaniami z okresu wyborów prezydenckich w 2015 r. uzyskał założyciel i lider ruchu Kukiz’15 – Paweł Kukiz. W ostatnich tygodniach dzielących kolejne pomiary zaufanie do niego wzrosło (o 4 punkty proc.) i obecnie nastawienie takie deklaruje 55 proc. ankietowanych, a 20 proc. wyraża w stosunku do tego polityka nieufność. 17 proc. wyraża wobec niego obojętność, zaś nieznajomość deklaruje 3 proc.

Czwarte miejsce, z zaufaniem 47 proc. badanych, zajmuje wicepremier i szef resortów rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki (13 proc. – nieufności, 13 proc. obojętnych). 24 proc. deklaruje, że nie zna tego polityka. Na piątej pozycji, jeśli chodzi o poziom społecznego zaufania, plasuje się minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro (46 proc. deklaracji zaufania i 33 proc. – nieufności, 15 proc. deklaruje obojętność, 3 proc. nieznajomość).

Politykiem traktowanym z największą nieufnością przez Polaków jest niezmiennie szef MON Antoni Macierewicz. Brak zaufania do niego wyraża 53 proc. ankietowanych; ministrowi ufa 28 proc., 11 proc. deklaruje obojętność, 4 proc. nie zna szefa MON. Drugie miejsce na liście polityków najczęściej budzących nieufność zajmuje lider PO Grzegorz Schetyna. Nie ufa mu 49 proc. badanych - zaufanie wobec niego wyraża 19 proc. respondentów. 21 proc. jest wobec niego obojętnych, 8 proc. go nie zna. Trzecie miejsce w rankingu nieufności zajął lider PiS Jarosław Kaczyński. Nie ufa mu 44 proc. badanych, 42 proc. ufa, 12 proc. wyraża obojętność, zaś 2 proc. go nie zna. Tuż za prezesem PiS, na czwartym miejscu w rankingu uplasował się szef Nowoczesnej Ryszard Petru, wobec którego nieufność deklaruje 43 proc. respondentów. Ufa mu 23 proc., obojętnych jest 18 proc., zaś 12 proc. deklaruje, że go nie zna.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (329) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5–12 października 2017 roku na liczącej 948 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.