Centrum Zdrowia Dziecka: ewakuowano ok. 20 pacjentów z zalanego oddziału

W Centrum Zdrowia Dziecka nastąpiła ewakuacja jednego z oddziałów, który został zalany w wyniku uszkodzenia dachu. Ewakuowano ok. 20 pacjentów; część z nich została odesłana do domu, część przeniesiona na inne odziały - poinformowała PAP rzeczniczka CZD Katarzyna Gardzińska.

Jak podała Gardzińska, oddział rehabilitacji został zamknięty po tym, jak w wyniku silnego deszczu i wiatru uszkodzony został dach placówki, a do pomieszczeń zaczęła wlewać się woda.

"Na oddziale przebywało ok. 20 pacjentów. Część została wypisana do domów - w tym momencie przyjeżdżają po nich rodzice. Ci, którzy wymagają dalszej hospitalizacji zostali przeniesieni na inne oddziały - zostały dla nich przygotowane pomieszczenia do tymczasowego pobytu w ciągu dnia" - wyjaśniła rzeczniczka. Gardzińska zapewniła, że nikt z pacjentów, ani personelu szpitalnego nie ucierpiał.

"W tym momencie na terenie oddziału rehabilitacji pracuje ekipa techniczna, która ocenia szkody i zdecyduje, czy uda się szybko przywrócić prawidłowe funkcjonowanie oddziału" - dodała Gardzińska.

Informację jako pierwszy podał portal RMF24.