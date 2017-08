Dyrektor "Polin": Redukcja do ram plemiennych

To reakcja na opisane dziś przez media decyzje dotychczasowego szefa Polskiej Organizacji Turystyki Marka Olszewskiego.

Olszewski zdecydował o wykreśleniu z programu wizyt promujących Polskę m.in. zwiedzanie KL Auschwitz i Muzeum Żydów Polskich "Polin". Argumentował, że Auschwitz jest miejscem refleksji, a nie miejscem atrakcyjnym turystycznie oraz że "nie ma potrzeby eksponowania miejsc i zdarzeń związanych z historią innych narodów".

Po tych wypowiedziach i opisaniu innych działań Marka Olszewskiego przez krakowską "Gazetę Wyborczą" mister sportu Witold Bańka, który w marcu powołał Olszewskiego na szefa POT, zdecydował o jego natychmiastowej dymisji.

Do słów Marka Olszewskiego odniósł się również dyrektor Muzeum Żydów Polskich "Polin" prof. Dariusz Stola.

"Ze zdumieniem przyjąłem informację o usunięciu placówki z programów wizyt organizowanych przez POT dla przedstawicieli zagranicznych mediów. Muzeum POLIN jako jedyne w kraju zdobyło tytuł Europejskiego Muzeum Roku, stało się także w krótkim czasie jedną z najważniejszych placówek muzealnych w Polsce, przyciągając co roku setki tysięcy gości. Wśród prawie miliona osób, które zwiedziły naszą wystawę stałą, blisko połowa to goście zagraniczni, którzy wychodzą stąd pod wielkim wrażeniem i dają muzeum najwyższe noty, co łatwo sprawdzić na najważniejszych portalach turystycznych. W opublikowanym właśnie przez Stołeczne Biuro Turystyki raporcie nasze muzeum wskazywane jest przez turystów z całego świata jako trzecia najważniejsza atrakcja Warszawy.

Jeszcze większe zdumienie i oburzenie budzi cytowana w „Gazecie Wyborczej” wypowiedź p. Marka Olszewskiego dająca świadectwo historycznej ignorancji oraz szkodliwej tendencji do zubożenia historii i kultury naszego kraju, do redukcji tego, co polskie, do ram plemiennych czy rasistowskich. Mam nadzieję, że p. Olszewski został nieprecyzyjnie zacytowany, bowiem w innym wypadku jego słowa należy określić jako skandaliczne". - brzmi oświadczenie prof. Stoli, zamieszczone na stronach internetowych "Polin".