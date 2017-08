Sondaż: Ilu Brytyjczyków zaprotestuje przeciw Trumpowi

Jak przekonać szefa do awansu?

Media: USA domagają się wysłania brytyjskich żołnierzy do Afganistanu

Szef rumuńskiego MSZ: Mamy zaufanie do tego co robią polskie władze

Spośród owych 11 proc. cztery proc. deklaruje, że "z pewnością przyłączyłoby się do protestów" a 7 proc. raczej by się do nich przyłączyło.

13 proc. ankietowanych ma zupełnie odmienny stosunek do wizyty Trumpa - deklarują, że przyjazd prezydenta USA do Wielkiej Brytanii ucieszyłby ich.

Z kolei 27 proc. ankietowanych twierdzi, że jest im obojętne czy Trump przyjedzie do Wielkiej Brytanii, czy nie.

26 proc. zaakceptowałoby wizytę Trumpa na Wyspach, ale nie byłoby z niej zadowolonych, a 20 proc. byłoby niezadowolonych, ale nie dołączyłoby się do protestu przeciw wizycie prezydenta USA.

Sondaż przeprowadzono na grupie 1972 osób w wieku powyżej 18 lat między 25 a 28 sierpnia.