Dolnośląskie: Mężczyzna ranił maczetą dwie osoby w Bolesławcu

Jak poinformowała PAP st. sierż. Marta Kubiak z bolesławieckiej policji, do ataku doszło na jednej z ulic miasta. „35-letni mieszkaniec powiatu bolesławieckiego zaatakował dwóch mężczyzn w wieku 24 i 30 lat. Poszkodowani to mieszkańcy Bolesławca. Obaj zostali ranni, trafili do szpitala, ale ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawcę natychmiast zatrzymali policjanci” - powiedziała Kubiak.

Dodała, że pod nadzorem prokuratury trwa śledztwo, które ma wyjaśnić motywy tego czynu.

W mieście odbywają się doroczne targi i święto ceramiki, gromadzące tysiące turystów. Zdaniem policji atak nie miał związku z tą imprezą.

Targi i święto ceramiki, które trwają od środy, gromadzą corocznie ok. 100 tys. turystów i kupujących z całej Europy. W niedzielę wieczorem zaplanowano m.in. koncerty gwiazd i zakończenie imprezy.