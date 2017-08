W Finlandii zginie więcej niedźwiedzi

Większa liczba zgód na odstrzał to efekt wzrostu liczby niedźwiedzi w kraju - obecnie w całej Finlandii jest 1700 dorosłych osobników tego gatunku. Wzrost liczby populacji niedźwiedzi zauważalny jest zwłaszcza we wschodniej części Finlandii.

W 2016 roku cała populacja niedźwiedzi szacowana była na ok. 1720-1840 osobników (wliczane w to były również młode). To wzrost o 15 proc. w stosunku do 2015 roku.

W efekcie Fińska Agencja ds. Fauny i Flory wydała zgodę na odstrzał 170 niedźwiedzi przez koła łowieckie w całym kraju. Dodatkowo licencjonowanym myśliwym wydano jeszcze 85 zgód na odstrzał.

Najwięcej licencji na odstrzał wydano w regionach, w których populacja niedźwiedzi zwiększyła się najbardziej i gdzie konieczne jest zredukowanie populacji tych zwierząt - np. w Karelii wydano aż 87 zgód na odstrzał.

Zgody na odstrzał wydawano też w rejonach, gdzie niedźwiedzie w ostatnim czasie często pustoszyły pasieki.

W Finlandii rozpoczął się też sezon polowań na kaczki i ptactwo wodne. Myśliwi mają skupiać się na polowaniach na kaczki krzyżówki, kaczki z gatunku bucephala i cyranczeki zwyczajne, których populacje mają być wyjątkowo liczne.