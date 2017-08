Indie: Nie ma toalety? Będzie rozwód

Jak przekonać szefa do awansu?

Sąd wydał takie orzeczenie ws. 24-letniej kobiety, której mąż odmówił zbudowania w domu toalety uznając to za coś "niepotrzebnego" i dodając, że większość kobiet w ich wiosce załatwia swoje potrzeby fizjologiczne pod gołym niebem.

Sędzia uznał to za przejaw fizycznego okrucieństwa. - Wydajemy pieniądze na tytoń, alkohol i telefony komórkowe, ale nie jesteśmy skłonni zbudować toalety, która jest potrzebna, by nasi bliscy zachowali godność - miał powiedzieć.

- W wioskach kobiety muszą czekać do wschodu słońca, by załatwić swoje potrzeby fizjologiczne - podkreślił.

Orzeczenie sądu jest ważne, ponieważ sądy w Indiach rzadko zgadzają się na rozwody i robią to tylko gdy zajdą ściśle określone przesłanki ku temu.

W Indiach - jak czytamy w "The Independent" - ok. 60 proc. gospodarstw domowych nie ma dostępu do toalety.

To problem przede wszystkim dla kobiet, które najczęściej załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne wyłącznie o świcie - w ciągu dnia bojąc się wzroku mężczyzn, a w nocy - obawiając się gwałtu. Przed kilkoma laty kobiety w Indiach zachęcano do tego, by odmawiały małżeństwa mężczyznom, którzy nie obiecają im zbudowania toalety w domu, w którym mieli wspólnie zamieszkać.