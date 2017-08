Była agentka CIA chce kupić Twitter, by zablokować konto Trumpa

"Nie musimy czekać do 2020 roku, by zmusić go (Trumpa) do milczenia" - napisała Valeria Plame Wilson na swoim Twitterze, odnosząc się do praktycznego terminu wygaśnięcia obecnej kadencji prezydenta USA.

Miliard dolarów to "niewielka cena za zabranie Trumpowi jego megafonu" - dodała.

Uzasadniając rozpoczętą w środę akcję na platformie crowdfundingowej, Plame Wilson napisała, że Trump "wyczynia straszne rzeczy na Twitterze", m.in. popierając stosowanie przemocy wobec dziennikarzy czy grożąc Korei Północnej wojną atomową.

"To nie są rzeczy, które dzieją się tylko w internecie. Trump używa Twittera jako broni" - podkreśla pomysłodawczyni zbiórki.

Valerie Plame Wilson to była agentka Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA), która w 2003 roku została zdemaskowana przez "niedyskrecję Białego Domu" i przez to dwa lata później odeszła ze służby. Twierdzi, że zdemaskowanie jej było aktem zemsty ze strony ówczesnej administracji republikańskiego prezydenta George'a W. Busha za wypowiedzi jej męża, ówczesnego ambasadora USA w Iraku Josepha Wilsona, który publicznie krytykował interwencję USA w tym kraju.

Trump jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych, szczególnie na Twitterze, gdzie komentuje bieżące wydarzenia, krytykuje działania Partii Republikańskiej, a nawet ogłasza nominacje w swojej administracji bądź podjęte decyzje.

Jego przeciwnicy polityczni apelują, by prezydent korzystał z bardziej konwencjonalnych środków przekazu. Trump mówił jednak, że najlepiej jest przekazywać informacje społeczeństwu bez pośrednictwa mediów, bo mogą one zaburzyć przekaz.