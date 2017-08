Polak pionierem brytyjskiej kuchni według BBC. "Smalec absolutnym hitem"

Wawrzyniak znalazł się na liście wraz z szefami kuchni z Syrii, Meksyku, Indii, Tajwanu, Tajlandii i Włoch, którzy zdaniem BBC zasługują za wyróżnienie za "przedstawianie (Brytyjczykom) nowych doznań smakowych" i "dzielenie się swoim dziedzictwem".

Jak podkreślono, Wawrzyniak "jako syn kucharzy miał życie w kuchni zapisane w gwiazdach". Polak pracował m.in. przy igrzyskach olimpijskich w Londynie, w Pakistanie, a nawet w słynnej kopenhaskiej restauracji Noma. W ubiegłym roku pokazywał w telewizji BBC, jak przygotować babkę wielkanocną.

"(Wawrzyniak) wykorzystuje tradycyjne mięsa moczone w solance i pierogi wraz z talerzami pełnymi chleba na zakwasie ze smalcem i nadaje im większą wyrazistość" - napisano, dodając, że "w swojej restauracji House of Feasts w Peterborough Damian chce walczyć ze stereotypem, że polska kuchnia to tylko kapusta i kotlet".

W rozmowie z PAP Wawrzyniak powiedział, że wyróżnienie BBC to "efekt dwudziestu lat pracy, żeby rozkochać Brytyjczyków w polskiej kuchni". - Naszymi prostymi smakami można zdobyć serca Brytyjczyków. One nie są znane tutaj, a my mamy to we krwi i możemy im pokazać - tłumaczył.

Jak dodał, w jego restauracji szczególnym powodzeniem wśród Brytyjczyków cieszą się schabowy z kością, wolno gotowana wołowina z piklami i smalec na świeżym chlebie. - Szczególnie smalec jest absolutnym hitem, ludzie specjalnie przyjeżdżają i o to pytają. Musimy tego przygotowywać absurdalne ilości, jakieś 100 kilogramów tygodniowo - śmiał się polski kucharz.

Wawrzyniak, który w lipcu przygotował lunch dla księcia Williama i księżnej Kate podczas ich pobytu w Polsce, przekonywał, że "Polacy w Wielkiej Brytanii powinni odejść od założenia, że polska kuchnia jest prosta i nie ma się czym chwalić".

- Wcale tak nie jest: jest skomplikowana, trzeba znać składniki i umieć gotować tradycyjnie, bez wymyślania cudów. Powinniśmy być z tego dumni i pokazywać to innym, bo jestem przekonany, że ta kuchnia może podbić świat, tak jak kuchnia indyjska - mówił.