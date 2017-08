Austria: Pięciu niemieckich alpinistów zginęło na lodowcu

Foto: AFP

Pięciu alpinistów zginęło, a jeden został ciężko ranny w niedzielę wskutek upadku do szczeliny lodowcowej w austriackich Alpach Zillertalskich niedaleko miejscowości Krimml w powiecie Zell am See w kraju związkowym Salzburg.