40. rocznica śmierci Elvisa. Fani musieli zapłacić

Przez 40 lat fani Elvisa Presleta przychodzili nad jego grób w Graceland nie płacąc ani centa. W tym roku, w okrągłą rocznicę śmierci legendy rock and rolla, wstęp kosztował 29,75 dol. Po uiszczeniu tej opłaty wizytujący otrzymywali opaskę na nadgarstek, uprawniający do wstępu. Zapewniał on dostęp do nowego kompleksu rozrywkowego o wartości 45 mln dol., jednej z największych atrakcji turystycznych w Memphis.

Zajmująca się posiadłością Graceland organizacja Elvis Presley Enterprises oświadczyła, że przewiduje rekordowe tłumy i musiała zaktualizować środki bezpieczeństwa. - Aby wszyscy byli bezpieczni i aby zapewnić wszystkim przyjemne zwiedzanie, ściśle współpracowaliśmy z władzami lokalnymi, stanowymi i federalnymi ds. bezpieczeństwa, żeby ustalić nowe procedury, które są powszechnie stosowane do USA - głosi oświadczenie.

- Nie sądzę, żeby Elvis był zadowolony, gdyby wiedział, iż fani są zmuszeni płacić za wejście i oglądanie - powiedziała Cheryl Skoge z Los Angeles, cytowana przez Fox News.

Urzędnicy szacują, że w 40. rocznicę śmierci artysty, do Graceland przyjedzie między 30 a 50 tys. fanów. Na miejscu gromadzili się już w wigilię rocznicy. Wielu z nich przyniosło portrety artysty, bukiety kwiatów, pojawiły się też oczywiście dziesiątki sobowtórów Presleya.

W centrum Memphis odbędzie się dziś natomiast koncert orkiestry symfonicznej z wykorzystaniem głosu słynnego piosenkarza.