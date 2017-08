Sondaż: Jedna czwarta Polek niezadowolona z wyglądu

Jak przekonać szefa do awansu?

Z badań CBOS wynika, że zdecydowana większość Polaków (87 proc.) przywiązuje dużą wagę do własnego wyglądu, przy czym dla niespełna dwóch piątych (37 proc.) ich prezencja jest sprawą bardzo ważną.

Większą wagę do własnego wyglądu przywiązują kobiety niż mężczyźni (93 proc.), niemniej jednak także wśród nich takie deklaracje składa ogromna większość (80 proc.).

Zdecydowana część Polaków uważa, że dobra prezencja sprzyja powodzeniu w życiu osobistym i zawodowym. Jedna trzecia badanych uważa nawet, że wygląd przesądza o powodzeniu w życiu zawodowym i osobistym.

Zdaniem badanych, nie tylko wygląd zewnętrzny, którego głównym elementem są walory fizyczne, ma wpływ na powodzenie życiowe – liczy się jeszcze dbałość o swój wizerunek. Ponad dwie piąte respondentów ocenia, że zadbana fryzura, dobry makijaż i odpowiednie ubranie w dużym stopniu mogą przyczynić się do sukcesów życiowych.

Z sondażu wynika, że ponad trzy czwarte Polaków (77 proc.) akceptuje swój wygląd i wyraża zadowolenie z własnej sylwetki. Wśród nich blisko jedna czwarta jest w pełni usatysfakcjonowana tym, co widzi w lustrze (23 proc.), a pozostałe 54 proc. "raczej" się sobie podoba. Co piąty ankietowany nie jest zadowolony ze swego wyglądu (20 proc.), jednak tylko trzy osoby na sto zupełnie nie akceptują swej powierzchowności.

Częściej nieusatysfakcjonowane swoim wyglądem są Polki niż Polacy. Jedna czwarta kobiet jest z niego niezadowolona (25 proc.), choć - jak podkreśla CBOS - najczęściej jedynie "raczej niezadowolona", podczas gdy dezaprobatę swojego wyglądu wyraża tylko 16 proc. mężczyzn.

Jeśli chodzi o wiek, to najbardziej usatysfakcjonowani swoim wyglądem są najmłodsi respondenci - od 18. do 24. roku życia, potem z każdą dekadą przybywa powodów do niezadowolenia. Najwięcej głosów braku akceptacji dla swojej fizyczności notuje się wśród respondentów w wieku 55–64 lata (27 proc.).

Niemal co drugi Polak lubi siebie takim, jakim jest, i nie chce niczego zmieniać w swoim wyglądzie (49 proc.). Prawie tylu samo nie jest z siebie do końca zadowolonych i chętnie coś by w swoim wizerunku poprawiło (47 proc.).

Zmienić swój wygląd dużo częściej pragną kobiety (54 proc.) niż mężczyźni (39 proc.).

Wśród osób, które chciałyby coś zmienić w swoim wyglądzie, trzy piąte deklaruje, że przede wszystkim chciałoby zeszczupleć (60 proc.). Co dwunasty ankietowany chciałby poprawić swoją muskulaturę (8 proc.). Nieco mniejszy odsetek życzyłby sobie „zrobić coś z włosami” – wzmocnić, wydłużyć, mieć ich więcej, czy też po prostu bardziej o nie zadbać (7 proc.).

CBOS podkreśla, że w ciągu ostatnich ośmiu lat postawy Polaków wobec własnej fizyczności zmieniły się tylko w minimalnym stopniu – nieco spadł odsetek bezkrytycznie zadowolonych ze swego wyglądu, przybyło zaś tych, którzy we własnych oczach wyglądają dobrze, ale chcieliby wyglądać jeszcze lepiej.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" (326) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 29 czerwca – 6 lipca 2017 roku na liczącej 977 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.