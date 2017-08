Polacy sami łapią przestępców

Foto: Fotorzepa, Marian Zubrzycki

W Polsce coraz częściej dochodzi do tzw. zatrzymań obywatelskich. To sytuacja, gdy przypadkowi świadkowie przestępstwa wkraczają do akcji, bo patrolu nie ma w pobliżu, łapią delikwenta i oddają później w ręce mundurowych - pisze w sobotę "Gazeta Polska Codziennie".