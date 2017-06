"Gazeta Polska Codziennie": Hop hyperloopem przez Polskę

Konkurs "Global Challenge" na projekt trasy, którą miałby przejechać pierwszy w Europie superszybki pociąg, zorganizowała firma Hyperloop One. Realizuje ona ideę Elona Muska, dyrektora m.in. Tesli i SpaceX, skonstruowania nowoczesnego środka transportu przeznaczonego do przemieszczania się na niewielkie odległości.

Ma on wykorzystywać podciśnienie, dzięki któremu za pomocą kapsuł w specjalnych tunelach można się poruszać z prędkością nawet 1200 km/h.

Wśród tras zakwalifikowanych do finałowej dziewiątki znalazła się polska propozycja. Chodzi o połączenie Warszawy z Wrocławia. Długość trasy wynosi 415 km. Gdyby Hyperloop udało się zrealizować na zaproponowanej przez nas trasie, to podróż z Warszawy do Wrocławia zajęłaby zaledwie 37 minut, a ze stolicy do Łodzi jechalibyśmy jedynie 6 minut.