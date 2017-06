Japonia: Po raz pierwszy liczba urodzeń spadła poniżej miliona

Od kilku lat liczba zgonów w Japonii jest wyższa od liczby urodzeń. To wpływa na gospodarkę kraju - malejąca populacja odbija się na sytuacji na rynku pracy, rynku mieszkaniowym, a także na długoterminowych planach dotyczących inwestycji.

Od 2010 do 2015 roku liczba mieszkańców Japonii zmniejszyła się o niemal milion. Demografowie spodziewają się, że do 2060 roku populacja Japonii zmniejszy się o jedną trzecią - ze 128 do ok. 80 milionów. Oznaczałoby to, że rocznie ubywać będzie ok. miliona Japończyków.

Wyludnianie się kraju i starzenie się społeczeństwa będzie wyzwaniem dla systemu emerytalnego i systemu opieki zdrowotnej. Japonii grozi również deficyt rąk do pracy.

Rząd Japonii podjął już kroki zmierzające do opóźnienia przechodzenia na emeryturę przez starszych pracowników oraz zachęcenia firm do jak największej automatyzacji produkcji.

- Brak rąk do pracy robi się poważny. Aby sobie z nim poradzić, musimy zwiększyć produktywność - oświadczył premier Shinzo Abe.

Bardzo umiarkowane efekty przyniosły natomiast próby nakłonienia rodziców do powiększania swoich rodzin. Japończycy są też niechętni przyjmowaniu imigrantów - co mogłoby rozwiązać problem z brakiem rąk do pracy.