Szwecja: Bob Dylan przesłał mowę noblowską, dostanie pieniądze z nagrody

Laureat literackiej Nagrody Nobla z 2016 roku, poeta i pieśniarz Bob Dylan przekazał Akademii Szwedzkiej przyznającej to wyróżnienie tradycyjną mowę noblowską, co było warunkiem, by otrzymał 819 tys. euro - przekazała w poniedziałek sekretarz Akademii.