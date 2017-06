Śmiertelnie chory na raka zdobył Mount Everest

Londyńczyk Ian Toothill wspinał się już wcześniej w Himalajach, ale podkreśla, że jest najprawdopodobniej pierwszym pacjentem z zaawansowanym nowotworem, który zdobył najwyższy szczyt świata.

W czerwcu 2015 roku zdiagnozowano u niego raka jelita. Choć rok temu ogłosił, że pokonał chorobę, później nastąpiła wznowa.

Nothing to see here, just some cancer dude @swfc fan on the summit of Everest with an @SUFC_tweets flag #Sheffield https://t.co/yfIVg4G2Sh pic.twitter.com/wXMRWcTpTt