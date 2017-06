Włochy: Burmistrz zakazuje budowy basenów, bo marnują wodę i psują krajobraz

Włoskie media, które informują o decyzji burmistrza 9-tysięcznego miasteczka, zgodne są co do tego, że to wyjątkowo oryginalna inicjatywa lokalnych władz.

"Wystarczy przejść się jedną z wielu ścieżek, by przekonać się, co stało się w ostatnich latach w Asolo; koło wielu dużych i małych willi zbudowano baseny, które zmieniły krajobraz" - stwierdził burmistrz Mauro Migliorini.

Przypomniał, że cały region, Wenecja Euganejska zobowiązał się do tego, że nie będzie marnował wody. Dlatego już wcześniej w miasteczku zamknął wodę w historycznej fontannie na głównym placu.

Migliorini, cytowany przez prasę, zauważył, że Asolo leży na terenie chronionym przez Unię Europejską. "Dlatego nie można wynaturzać krajobrazu" - podkreślił. Ponadto, jak zauważył, w rejonie tym jest wiele gospodarstw rolnych i to one potrzebują w pierwszej kolejności wody.

Nowe baseny na mocy rozporządzenia będą mogły powstawać tylko przy hotelach i pensjonatach.