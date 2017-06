Magdalena Wolnik: Rusza akcja "Szafa przyjaciół"

Prowadzący program zauważył, że inicjatywa Sant`Egidio nie jest zbyt znana w Polsce. - Wspólnota bardziej znana w świecie, niż w Polsce, w której jesteśmy od 10 lat - mówiła Wolnik.

Odniosła się również do apelu Episkopatu, który popiera pomysł korytarzy humanitarnych dla uchodźców z Syrii. - To jest bezpieczne dla nich samych, ale też dla krajów, które je przyjmują - uważa Wolnik. - Osoby, które dotarły do Włoch dzięki korytarzom humanitarnym, to będzie ich już ok. tysiąca osób, w tym roku ma przybyć też ok. 500 osób do Francji. Są to też osoby będące w największej potrzebie - dodała.

Wspólnota uruchomiła akcję - "Szafa przyjaciół" - która polega na zbiórce używanej odzieży, która potem ma trafić w ręce bezdomnych. - To są ubrania używane. Chodzi o to żeby łączyć dwie potrzeby. Tych, którzy chcą oddać rzeczy i tych, którzy ich potrzebują - powiedziała Wolnik.

Gdzie znajduje się "Szafa przyjaciół"? - Znajduje się w podziemiach Kościoła św. Teresy przy Tamce 4 - mówiła Wolnik. - W każdy poniedziałek między 18 a 20 można przynosić rzeczy, a bezdomnych będziemy zapraszać w czwartki od 17 - wyjaśniła.

Gość programu powiedziała też, że spośród ok. 2700 bezdomnych, aż tysiąc żyje na ulicy.