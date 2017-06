Madryt walczy z rozpychającymi się mężczyznami

"Statek śmierci" przybył do Gdańska

Miejski zakład komunikacji w Madrycie (EMT) ogłosił, że we wszystkich swoich pociągach, metrze i autobusach wprowadzi specjalne oznakowanie, które ma zniechęcać do "manspreadingu".





Ikona czerwonego mężczyzny, który siedzi z szeroko rozstawionymi nogami, pojawi się obok znaków zabraniających palenia, jedzenia, kładzenia nóg na siedzeniach czy zostawiania śmieci. Ikonie towarzyszyć będzie podpis "Szanuj przestrzeń innych".

Esta es la senal de los autobuses de la @EMTmadrid para respetar el espacio de los demás y evitar el #manspreading. https://t.co/dnqdMycgaO pic.twitter.com/Xwcx3bx8DG — Ayuntamiento Madrid (@MADRID) 7 czerwca 2017

"Nowa ikona informacyjna sygnalizuje zakaz zajmowania nie swojej przestrzeni, co denerwuj innych pasażerów" - informuje EMT w wydanym w środę oświadczeniu.

"Ma przypominać użytkownikom transportu o zachowaniu obywatelskiej odpowiedzialności i poszanowaniu osobistej przestrzeni każdego w pojeździe" - dodano.

Inicjatywa EMT jest efektem m.in. działań grupy feministycznej Mujeres en Lucha (hiszp. Kobiety Walki), która na portalu change.org złożyła petycję w tej sprawie. W mediach społecznościowych karierę zrobił hasztag #MadridSinManspreading.

"To nie jest coś, co zdarza się sporadycznie. Jeśli zwracasz uwagę, zobaczysz, że to powszechna praktyka. Nie jest trudno dostrzec kobiety, które muszą się ściskać i siedzieć w niewygodnych pozycjach, bo znajdują się obok rozpychającego się mężczyzny".

Madryt podąża śladem Nowego Jorku, który w 2014 roku przeprowadził plakatową kapanię w metrze z hasłem "Dude, stop spread please".