Węgry: Zbiórka na prześladowanych chrześcijan

Celem zbiórki jest wsparcie odbudowy domów irackich chrześcijan powracających do miejsca zamieszkania oraz pomoc w przywracaniu im warunków do codziennego życia - powiedział sekretarz Konferencji Gabor Mohos na konferencji prasowej w Budapeszcie. Jak podkreślił, do końca sierpnia będzie czynne konto bankowe, na które można przelewać środki na ten cel.

Mohos zaznaczył, że członkowie węgierskiego episkopatu stale śledzą sytuację chrześcijan na Bliskim Wschodzie i często spotykają się z przywódcami bliskowschodnich wspólnot chrześcijańskich, którzy informują ich o problemach i nadziejach tamtejszych wiernych.

Sekretarz Konferencji dodał, że wsparcie materialne oznacza nie tylko pomoc dla wypędzonych z domów chrześcijan, ale też „wyraz bratniej solidarności z chrześcijańską społecznością”.

- To fundament nadziei, że Bóg także ludziom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji szykuje przyszłość i pokój - powiedział.

Pod koniec maja poinformowano, że na mocy porozumienia, podpisanego przez premiera Viktora Orbana i zwierzchnika Kościoła chaldejskiego (katolickiego Kościoła wschodniego) patriarchę Babilonu Lui Rafaela Sako, Węgry wesprą sumą 580 mln ft (1,9 mln euro) odbudowę zniszczonych domów chrześcijan w Iraku.

Nieco wcześniej minister ds. zasobów ludzkich Zoltan Balog zapowiedział, że rząd węgierski wesprze sumą 145 mln forintów (480 tys. euro) klinikę w irackim Irbilu udzielającą pomocy medycznej wypędzonym z domów chrześcijanom.